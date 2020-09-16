Скачать
Среда, 16.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек
Коронавирус в Украине: новый антирекорд по смертности - за сутки скончались 76 человек
Ситуация на Донбассе: трое украинских военных получили ранения, один погиб
Ситуация на Донбассе: трое украинских военных получили ранения, один погиб
Следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов будет Гент Яремчука
Следующим соперником Динамо в Лиге чемпионов будет Гент Яремчука
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

16 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сегодня, 16 сентября, отмечается народный праздник День Василисы и Домны. В этот день с утра до ночи женщины прибирали в доме всякую рухлядь, "припасая себе этим благополучие и спорину во всём на целую осень".

В церкви 16 сентября почитается память святой Домны Никодимийской, которая жила во время царствования императора Максимилиана. Изначально Домна была языческой жрицей, но впоследствии приняла христианство. Во время гонений на христиан, организованных Максимилианом, Домна пострадала за свою веру и с тех пор почитается в ранге мученицы.

В этот день устраивали разборку старых вещей в доме - "прибиранье в избе рухляди". По народному поверью, для того, чтобы осень и зима в доме прошли благополучно, никто не болел, всем хватило еды и тепла, нужно было в день Домны хорошенько прибраться в жилых помещениях, хозяйственных сараях и амбарах. Всё, что горело, сжигалось на грядках вместе с картофельной ботвой, оставшейся после уборки урожая картошки, остальное просто выкидывалось. То, что было жалко выбросить или сжечь, но семьей уже не использовалось, отдавали нищим.

Говорили, что, если Василиса пришла, то желательно поторопиться с льном - его собирали и подготавливали для последующей обработки. В эти дни начинались холода и крестьяне спешили переселиться в дом из летних веранд.

День Василисы и Домны

Что не рекомендуется делать 16 сентября:

  • Нельзя ругаться, ссориться и кричать;

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством;

  • Нельзя держать дома старые и поломанные вещи;

  • Нельзя отказывать в помощи;

  • Нельзя есть жирную и вредную пищу;

  • Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Народные приметы 16 сентября

  • Если 16 сентября пойдет дождь, такая же погода будет еще семь дней.

  • Если на Домну вдруг начнет греметь гром, то оставшаяся осень будет долгой и теплой.

  • Если день ясный, то и осень преимущественно будет ясной.

  • Если на Домну много тенетника летит, то осень будет ясной и продолжительной.

  • Вечером красный закат - совсем скоро можно ожидать затяжных холодов и даже заморозков по утрам.

  • Тот, кто уберет из дому весь мусор и спалит его, будет счастлив до следующей осени.

  • Родившиеся 16 сентября слишком ревнивы. Носить им следует топаз или янтарь.

У кого именины 16 сентября?

Ефим, Петр, Иван, Константин и Василиса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)
02 Кулеба призывает ОБСЕ способствовать установлению мира и деоккупации украинских территорий
03 Разумков о переносе ТКГ из Минска: Изменение локации не повлияет на качество работы
04 Врач-иммунолог рассказал, какие витамины необходимы осенью
05 Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
Погода: после летней жары украинцев ждет резкое похолодание
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку
У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов
У берегов Ливии затонула лодка с двумя десятками мигрантов
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь