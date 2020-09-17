Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк
Украине стоит начать инвестировать в образование и здоровье - Всемирный банк
Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена
Минобразования напоминает: политическая агитация в учебных заведениях запрещена
Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
Объявлены системные требования Mafia: Definitive Edition
Объявлены системные требования Mafia: Definitive Edition

Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели

Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pexels.com
Сегодня по части территории Украины пройдут кратковременные дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.

В Украине переменная облачность, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью в Украине без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 17 сентября, в городах Украины:

  • Ужгород – +24...+26

  • Львов – +20...+22

  • Ивано-Франковск –+23...+25

  • Тернополь – +23...+25

  • Черновцы – +25...+27

  • Хмельницкий – +25...+27

  • Луцк – +19...+21

  • Ровно – +20...+22

  • Житомир – +27...+29

  • Винница – +27...+29

  • Одесса – +24...+26

  • Николаев – +27...+29

  • Херсон – +27...+29

  • Симферополь – +27...+29

  • Кропивницкий – +27...+29

  • Черкассы – +27...+29

  • Чернигов – +27...+29

  • Сумы – +25...+27

  • Полтава – +27...+29

  • Днепр – +27...+29

  • Запорожье – +26...+28

  • Донецк – +25...+27

  • Луганск - +25...+27

  • Харьков – +25...+27

  • Киев – +27...+29

Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°, днем 25-30°, на западе 19-24°.

Завтра и послезавтра в Украине ожидается резкое падение температуры: на западе, севере 19 сентября и в восточных и центральных областях ночью 18 сентября 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18 сентября 10-15° тепла, 19 сентября 13-18°; на остальной территории ночью 9-14° тепла, днем 15-20°. Без осадков, лишь ночью 18 сентября на севере и северо-востоке страны небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, 18 сентября порывы 15-20 м/с.

Также синоптики отмечают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине ближайшие дни, кроме Волынской и Закарпатской областей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: Кернес без сознания, самолет уже вылетел в Германию
02 Представитель ОРДЛО от Украины о семичасовом заседании ТКГ: Ни о чем там не договорились
03 Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
04 "На политической растяжке": Арахамия прокомментировал возможность развала монобольшинства
05 Арахамия высказался, касательно возможности участия Богдана в выборах 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на Донбассе: украинский военный подорвался на гранате
Ситуация на Донбассе: украинский военный подорвался на гранате
Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели
Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели
Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала &quot;Минск&quot; &quot;непонятно чем&quot;
Представитель Украины от ОРДО в ТКГ: Россия сделала "Минск" "непонятно чем"
Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
Прикован к постели: Борис Моисеев оказался без средств к существованию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь