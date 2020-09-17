Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели

Сегодня по части территории Украины пройдут кратковременные дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.

В Украине переменная облачность, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью в Украине без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды на четверг, 17 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск –+23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +24...+26

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +26...+28

Донецк – +25...+27

Луганск - +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +27...+29

Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°, днем 25-30°, на западе 19-24°.

Завтра и послезавтра в Украине ожидается резкое падение температуры: на западе, севере 19 сентября и в восточных и центральных областях ночью 18 сентября 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18 сентября 10-15° тепла, 19 сентября 13-18°; на остальной территории ночью 9-14° тепла, днем 15-20°. Без осадков, лишь ночью 18 сентября на севере и северо-востоке страны небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, 18 сентября порывы 15-20 м/с.

Также синоптики отмечают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине ближайшие дни, кроме Волынской и Закарпатской областей.