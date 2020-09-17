Осень берет свое: прогноз погоды на конец недели

В Украине переменная облачность, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, ночью в Украине без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
Прогноз погоды на четверг, 17 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск –+23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +24...+26
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +26...+28
Донецк – +25...+27
Луганск - +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +27...+29
Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°, днем 25-30°, на западе 19-24°.
Завтра и послезавтра в Украине ожидается резкое падение температуры: на западе, севере 19 сентября и в восточных и центральных областях ночью 18 сентября 3-8° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 18 сентября 10-15° тепла, 19 сентября 13-18°; на остальной территории ночью 9-14° тепла, днем 15-20°. Без осадков, лишь ночью 18 сентября на севере и северо-востоке страны небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, 18 сентября порывы 15-20 м/с.
Также синоптики отмечают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине ближайшие дни, кроме Волынской и Закарпатской областей.