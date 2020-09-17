17 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

17 сентября в центре внимания православных оказывается икона Божией Матери Неопалимая Купина.

В этот день в православной церкви совершается празднование в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

Неопалимая Купина – образ, известный с ранних веков христианства. Он символически отражает ветхозаветное событие, описанное в книге Исход, согласно которому Моисею в виде горящего, но не сгорающего тернового куста явился Бог. Всевышний рассказал Моисею о его истинной миссии и велел вывести народ Израиля из Египта в Землю обетованную.

Это видение восприняли как знак спасения человеческого рода Сыном Божиим, родившимся от Девы Марии и цело сохранившим Её приснодевство.

Икона «Неопалимая Купина» имеет сложную символику. На иконе изображена восьмиконечная звезда, сложенная из двух четырехугольников. В центр композиции помещена Богородица с младенцем на руках.

На иконе оба четырехугольника получают дополнительную смысловую нагрузку благодаря цвету. Ромб, в который помещен образ Божией Матери, изображен зеленым цветом, как символ самой купины (тернового куста), а красный ромб символизирует пламя.

В углах иконы – четыре символа, упоминаемые в Откровении Иоанна Богослова: человек, лев, телец и орел. А вокруг Богородицы расположились архангелы Михаил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Варахиил и Гавриил.

В этот день крестьяне крайне трепетно относились к огню. У иконы Неопалимой Купины они молились о том, чтобы пожары обходили стороной их жилища. А если возгорание все-таки происходило, люди носили святой образ вокруг горящей избы.

Также верили, что Неопалимая Купина сможет защитить скотину от болезней, а хлева – от возгорания.

Жизнь земледельцев в этот день шла своим чередом: начиналась уборка лука на огородах. Отсюда и второе название праздника – Луков день.

Также 17 сентября крестьяне обходили сеновалы и несколько раз протыкали их вилами. Считалось, что таким образом можно избавиться от нечистой силы.

Что нельзя делать в день Неопалимой Купины:

В этот день стоит отказаться от ругани и использования нецензурных выражений.

Запрещено пренебрежительно относиться к огню. Мелкие возгорания лучше тушить не водой, а молоком. Свечки же можно погасить вручную, а ни в коем случае не плевать на них и не дуть.

Это будет день, когда невероятно сильна интуиция. Нельзя игнорировать силу шестого чувства, иначе можно совершить ошибочные шаги.

В это время лучше не начинать новые дела, отложив их на потом.

17 сентября нельзя предаваться унынию и позволять негативным мыслям овладеть собой.

Приметы 17 сентября: