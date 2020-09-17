Когда зарплаты и пенсии вырастут до "человеческого уровня": Зеленский поделился прогнозом

Владимир Зеленский прогнозирует, что социальные выплаты в Украине вырастут до "человеческого уровня" через несколько лет. Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

"Первый драфт бюджета, поставлена задача - увеличение заработной платы ученым, учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам", - заявил он.

Президент также добавил, что в 2021 году планируются доплаты пенсионерам, которые старше 75 лет.

"Я знаю, что готовится вторая программа. У нас была 80+, готовится - я не знаю, когда, не знаю даты, 75+.

И, кроме этого, увеличение "социалки" будет. Будет ли она - в разы? Будет ли она сразу европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо", - заявил он.

""Все равно, в любом случае, через несколько лет мы выйдем на нормальный, "человеческий" уровень "социалки", социального обеспечения, заработных плат.

В любом случае мы должны это сделать, даже если нам будет очень тяжело, сложно, поэтому строить страну надо, это инфраструктура. И социально помогать людям, потому что непонятно, для кого мы ее строим", - резюмировал Зеленский.