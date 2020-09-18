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18 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Народный праздник "Захарий и Елизавета" отмечается сегодня, 18 сентября. В православном календаре это день памяти пророка Захарии и святой Елисаветы. 18 сентября гнали из деревни Кумоху. День считался счастливым для предсказаний.

В православной церкви 18 сентября почитается память Елизаветы и Захария - родителей Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елизавета была двоюродной сестрой Марии и вместе с мужем жила в Хевроне. Несмотря на долгие годы жизни вместе, супруги не могли зачать ребенка вплоть до преклонного возраста. Однажды Захария удалился в пустыню, и там ему явился ангел, который открыл старцу, что совсем скоро у них появится ребенок, которого нужно назвать Иоанном. Священник не поверил в это, и ангел сказал, что Захария лишится дара речи вплоть до рождения сына. Так и произошло - Захария снова стал говорить, когда взял на руки младенца Иоанна. В то время в отношении христиан постоянно организовывались гонения, а потому, Елизавете вместе с ребенком пришлось бежать из города и долго скрываться в пустыне. Захарию же схватили и потребовали сказать, где находятся его близкие. Священник ничего не сказал в ответ, и его убили прямо в храме. Легенда гласит о том, что спустя 40 дней после этого умерла Елизавета, а Иоанна вскормил ангел. Согласно житию, Елисавета первая предсказала своей двоюродной сестре Марии рождение Спасителя.

На Захария и Елизавету было принято выгонять березовыми вениками Кумоху или Лихорадку. Чтобы прогнать болезнь и придать организму сил и здоровья на целый год в этот день топили баню и хорошенько парились. По традиции, 18 сентября было положено обмести весь дом березовым веником. Это защищало жилище от нечистой силы до самой весны.

Кумоха (Кумаха) в народе слыла близкой родственницей сестер Лихорадок. И, как все представители нечистой силы, красотой и добродетелью не отличалась. Те, кому якобы доводилось с ней встретиться, перекрестившись и оглядевшись по сторонам, шепотом рассказывали: "Большеглаза Кумоха и с лица худюща, а кожа у нее вся синью подернута. Ходит в отрепьях, водит за собой Горе-злосчастье, а Хвори за ней и сами бегут".

День Захарии и Елизаветы

Считалось, что рожденный 18 сентября обладает особой силой: его не трогают ни оборотни, ни лешие. Поэтому такого человека старались нанять в пастухи, чтобы он берег скотину от нечистой силы, да от злого волка. Также верили, что если рожденный в этот день накосит сена, то коровы будут есть это сено с особым удовольствием, а после дадут вкуснейшее молоко.

Что не рекомендуется делать 18 сентября:

  • Не стоит пускать незнакомцев в дом.

  • Не рекомендуется угощать кого-то продуктами.

  • Не следует ходить в грязной одежде.

Народные приметы 18 сентября

  • Если рябина хорошо уродила - осень будет ненастной.

  • Если листья рябины пожелтели, значит зима будет ранней и морозной.

  • Предсказанное в этот день обязательно сбудется.

  • Родившиеся 18 сентября обладают сверхъестественным даром. Они могут стать знахарями или колдунами. Нечисть таких людей боится и обходит стороной. Носить им следует амазонит.

У кого именины 18 сентября?

Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса и Федор.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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