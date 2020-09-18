Коронавирус: За сутки в мире вновь обнаружили более 300 тысяч случаев болезни

В мире по состоянию на утро 18 сентября зарегистрировали 30 351 589 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

За 17 сентября обнаружили 308 097 случаев заражения коронавируса. В частности 53 000 больных в странах Европы.

Первыми по числу новых случаев является Индия, США, Бразилия, Аргентина и Испания.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Всего с момента распространения болезни уже скончались 950 555 больных, выздоровели уже 22 041 314. Таким образом, на сегодняшний день число активных больных составляет 7 359 720, из них 61 129 или 1% находятся в критическом или тяжелом состоянии.

Больше всего больных выявили в таких странах:

США - 6 874 596

Индия - 5 214 677

Бразилия - 4 457 443

Россия - 1 085 281

Перу - 750 098

Колумбия - 743 945

Мексика - 684 113

ЮАР - 655 572

Испания - 625 651

Аргентина - 601 713

Коронавирусная болезнь COVID-19 начала распространятся в декабре прошлого года. Сейчас коронавирус обнаружили в 213 странах. На первом месте в мире США - 6,8 миллионов инфицированных. Индия вышла на второе место в мире после США по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, заболевание выявили у более чем 5 миллионов жителей страны.

В Украине на утро 17 сентября зафиксировано уже 166 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в 3,5 тысячи.