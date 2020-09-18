Похолодание будет недолгим: синоптики рассказали, когда потеплеет

С пятницы, 18 сентября, в Украине значительно похолодает, местами ночью ожидаются заморозки.

На территории Украины погоду будет определять арктический воздух, из-за чего ожидается резкое снижение температуры. На поверхности почвы и местами в воздухе заморозки около 0 градусов. Только с 23 сентября ожидается постепенное потепление.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

18 сентября в западных регионах будет сухо и прохладно. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +14...+16°.

На севере и центре без осадков. Температура ночью опустится до +7...+9°. днем до +13...+15°.

Прогноз погоды на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

На востоке дождей не предвидится. Температура ночью опустится до +9...+11°. днем до +16...+18°.

На юге и Крыму будет теплее всего. 18 сентября осадков не прогнозируют, температура воздух ночью +11...+13°, днем +21...+23°.

Погода в Киеве

В столице 18 сентября температура воздуха днем снизится до +13...+15°, а вечером похолодает до +12°. В этот день в Киеве осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды в Киеве на 18 сентября, фото: meteo.gov.ua

На выходных, 19-20 сентября в Украине удержится сухая и холодная погода. Температура воздух ночью +5...+7°, днем +18...+20°.

Прогноз погоды на 19 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 сентября, фото: meteo.gov.ua

21 и 22 сентября немного потеплеет, осадков не прогнозируют. Температура воздух ночью +8...+10°, днем +22...+24°.

Прогноз погоды на 21 сентября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 сентября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозам синоптиков, осень 2020 будет дождливой. Обильные осадки ожидаются в октябре и ноябре. Начало осени будет жарким и сухим. В конце сентября следует ожидать первых заморозков.