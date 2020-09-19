"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные

В ближайшие дни в Украине будет прохладно и без осадков, однако уже 24-25 сентября ожидается повышение дневной температуры до 23-29°.

Атмосферный фронт, который принес в Украину резкое похолодание, уходит на северо-восток. Ему на смену прихолит солнечная теплая погода. Но ночью по-прежнему ожидаются заморозки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Выходными - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко. Завтра на Востоке Украины еще задержится сильный ветер", - написала она в своем Facebook-аккаунте.

Прогноз погоды на субботу, 19 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +16...+18

Ровно – +17...+19

Житомир – +19...+21

Винница – +19...+21

Одесса – +20...+22

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +17...+19

Запорожье – +19...+21

Донецк – +16...+18

Луганск - +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +18...+20

20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла, 21 сентября на Прикарпатье до 25°; на Закарпатье и юге страны ночью 6-11 °, днем 20-25°.

Напомним, что синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры уже со среды, 23 сентября.