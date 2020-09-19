"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные

Атмосферный фронт, который принес в Украину резкое похолодание, уходит на северо-восток. Ему на смену прихолит солнечная теплая погода. Но ночью по-прежнему ожидаются заморозки.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Выходными - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко. Завтра на Востоке Украины еще задержится сильный ветер", - написала она в своем Facebook-аккаунте.
Прогноз погоды на субботу, 19 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +16...+18
Ровно – +17...+19
Житомир – +19...+21
Винница – +19...+21
Одесса – +20...+22
Николаев – +19...+21
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Сумы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +17...+19
Запорожье – +19...+21
Донецк – +16...+18
Луганск - +16...+18
Харьков – +16...+18
Киев – +18...+20
20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла, 21 сентября на Прикарпатье до 25°; на Закарпатье и юге страны ночью 6-11 °, днем 20-25°.
Напомним, что синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры уже со среды, 23 сентября.