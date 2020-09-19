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"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные

"Подставляем щеки солнышку": прогноз погоды на выходные
Обновлено 08:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в Украине будет прохладно и без осадков, однако уже 24-25 сентября ожидается повышение дневной температуры до 23-29°.

Атмосферный фронт, который принес в Украину резкое похолодание, уходит на северо-восток. Ему на смену прихолит солнечная теплая погода. Но ночью по-прежнему ожидаются заморозки.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Выходными - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко. Завтра на Востоке Украины еще задержится сильный ветер", - написала она в своем Facebook-аккаунте.

Прогноз погоды на субботу, 19 сентября, в городах Украины:

  • Ужгород – +19...+21

  • Львов – +17...+19

  • Ивано-Франковск – +17...+19

  • Тернополь – +17...+19

  • Черновцы – +17...+19

  • Хмельницкий – +18...+20

  • Луцк – +16...+18

  • Ровно – +17...+19

  • Житомир – +19...+21

  • Винница – +19...+21

  • Одесса – +20...+22

  • Николаев – +19...+21

  • Херсон – +19...+21

  • Симферополь – +18...+20

  • Кропивницкий – +19...+21

  • Черкассы – +18...+20

  • Чернигов – +17...+19

  • Сумы – +17...+19

  • Полтава – +18...+20

  • Днепр – +17...+19

  • Запорожье – +19...+21

  • Донецк – +16...+18

  • Луганск - +16...+18

  • Харьков – +16...+18

  • Киев – +18...+20

20-21 сентября будет малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла, 21 сентября на Прикарпатье до 25°; на Закарпатье и юге страны ночью 6-11 °, днем 20-25°.

Напомним, что синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры уже со среды, 23 сентября.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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