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19 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

19 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В субботу, 19 сентября, отмечается Михайлов день. В церковном календаре это день почитания архангела Михаила - одного из наиболее известного библейского персонажа. Считалось, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки.

Архангел Михаил считается покровителем и соратником тех, кто ежечасно борется со злом, защитником душ умерших и охранником врат рая. Много чудесных деяний и избавлений после явления архангела Михаила сохранила история. Первое чудо, которое встречается в сказаниях - источник близ храма святого Архистратига Михаила, недалеко от города Колоссы, во Фригии. Многие исцелились, испив из него воды.

По народному поверью, день идеально подходит для избавления от Лихорадки, или Кумохи, как ее ещё называли наши предки. Обратившийся к архангелу Михаилу с молитвой обязательно будет исцелен. Это связно с почитанием архангела как победителя злых духов, которых в народе считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.

19 сентября устраивались мирские братчины - сходки, на которых решались разнообразные семейные и соседские дела. Сперва поселяне ставили общим миром в церкви большую свечу и служили молебен о ниспослании на них всяких благ. После угощали за свой счёт поселян из своего околотка. За столом обычно происходили примирения и братания. Остатки от стола раздавали нищим. Хлебные крохи бросали на воздух, чтобы нечистые духи не портили ни деревьев, ни полей.

Михайлово чудо

А вот работать в Михайлов день было нельзя: говорили, что за это Бог накажет. Тех, кто всё же пытался работать, как правило, ждали неприятные сюрпризы - даже самая простая работа шла не так как надо, ломались инструменты и техника. Но если, как говорится, было очень нужно, то стоило закончить все дела до обеда. Еще старались в этот день не мыть голову, чтобы не "смыть ум".

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Что не рекомендуется делать 19 сентября:

  • Сегодня строго запрещено работать.

  • Ни в коем случае нельзя ни с кем ругаться, особенно со старшими родственниками.

  • Нельзя сильно наедаться.

  • Противопоказано в эту субботу давать в долг - денег своих вы увидите не скоро.

Народные приметы 19 сентября

  • Со дня Михайла Архангела зима морозы кует.

  • С Михайла зима не стоит, не мерзнет.

  • Если день теплый, значит осень будет долгой.

  • Если на деревьях есть изморозь - зима будет снежной.

  • Синие облака вечером - к перемене погоды.

  • Как ложится осиновый лист, такая и зима будет. Если изнанкой вверх - будет тепло, если наоборот - холодно.

  • Кто надумал работать в Михайлов день, тот накличет беду.

  • Родившиеся 19 сентября всего в жизни будут добиваться с трудом. Такие люди, как правило, наделены воинственным нравом. Носить им следует аметист.

У кого именины 19 сентября?

Всеволод, Денис, Кирилл, Макар, Давид, Андрей, Дмитрий, Константин, Иван и Михаил.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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