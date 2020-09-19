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У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф
19 сентября православные верующие вспоминают чудо, совершенное архистратигом Михаилом в Хонех в IV веке. Церковь почитает архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Поэтому все Михаилы отмечают сегодня свои именины.

Михаил всегда строгий и серьезный молодой человек. Умеет мыслить логически. Иногда любит поспорить и старается выиграть спор. Лучше сразу признать его правоту, чем он часами будет вам это доказывать. Даже если он абсолютно не прав, он все равно будет доказывать обратное. Критику не любит и никогда не занимается самокритикой. Шутки в свой адрес не воспринимает, можно принять и за оскорбление и обидеться. Однако обиду долго не держит, все быстро прощает.

В профессиональном плане он может достигнуть любых высот и работать абсолютно по любой специальности. Все зависит от его способностей и желания. Михаил даже может стать высшим руководителем. С ним легко общаться, он удачно вставляет шутки в разговор. Может запросто поднять настроение.

Женщин любит покладистых, добрых, мягких и отзывчивых. В жены выбирает себе такую женщину, которая будет терпеть его перепады настроения и все ему прощать. В целом в отношениях с женой Миша добр и покладист. Главная проблема - это его неспособность иногда контролировать свои эмоции.

Поздравления и именинами Михаила

Михаил, Мишаня, Мишка,

Поздравляю я тебя!

Радости тебе, здоровья,

Фарта, счастья и бабла!

 

А еще тебе терпенья,

Ярких красок, легких дней,

Чтобы было настроенье,

С ним жизнь будет веселей!

Поздравляем Михаила!

Пожелаем сил прилива,

Не грустить, не унывать,

Трудностей и бед не знать.

 

Михаил, наш друг хороший,

Мы желаем очень-очень,

Чтобы жизнь твоя была

Словно жизнь у короля.

 

Чтобы денежки водились,

Чтоб вокруг все веселились,

А жена - как та царица,

Чтобы было чем гордиться.

Имя Михаил тебе дано.

Очень верно выбрано оно:

Лучшие черты лишь подтверждает,

Ведь "подобный Богу" означает.

 

Всем тебя природа наградила:

Силой и умом не обделила,

Телом ты сложён как Аполлон,

Словно олимпийский чемпион.

 

Мы тебя душевно поздравляем,

Счастья тебе личного желаем,

Чтоб в карьере было продвижение,

А в семье - любовь и уважение.

Михаил, тебе желаю

Счастья, денег и добра.

В жизни пусть твоей всё будет

Классно, только на ура.

 

В этот день тебе желаю

Быть здоровым навсегда,

Быть успешным и веселым,

Быть исполненным добра.

Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил.

 

Раскрывай свои таланты,

Верь в удачу и судьбу,

Ловко все решай задачи,

Помни - завтра быть добру.

Силой, крепостью, харизмой

Бог тебя не обделил.

Ты умен и предприимчив,

Наш прекрасный Михаил.

 

Пожелаю тебе счастья,

Ярких взлетов и побед,

Не страшат пускай преграды,

Будь здоров, живи без бед.

 

Оставайся оптимистом,

Храбрым воином, бойцом,

Будет все пускай отлично

В мире слаженном твоем.

Михаил, мы поздравляем

И желаем от души,

Чтобы все твои старания

Просто даром не прошли.

 

Чтоб исполнились надежды,

Чтоб успех в работе был,

Был удачлив ты, как прежде,

Много дел чтоб совершил.

 

Пусть душа расправит крылья,

Пусть придет к тебе любовь,

Счастье будет в изобилии.

Пусть приходит радость вновь!

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Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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