У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Михаил всегда строгий и серьезный молодой человек. Умеет мыслить логически. Иногда любит поспорить и старается выиграть спор. Лучше сразу признать его правоту, чем он часами будет вам это доказывать. Даже если он абсолютно не прав, он все равно будет доказывать обратное. Критику не любит и никогда не занимается самокритикой. Шутки в свой адрес не воспринимает, можно принять и за оскорбление и обидеться. Однако обиду долго не держит, все быстро прощает.
В профессиональном плане он может достигнуть любых высот и работать абсолютно по любой специальности. Все зависит от его способностей и желания. Михаил даже может стать высшим руководителем. С ним легко общаться, он удачно вставляет шутки в разговор. Может запросто поднять настроение.
Женщин любит покладистых, добрых, мягких и отзывчивых. В жены выбирает себе такую женщину, которая будет терпеть его перепады настроения и все ему прощать. В целом в отношениях с женой Миша добр и покладист. Главная проблема - это его неспособность иногда контролировать свои эмоции.
Поздравления и именинами Михаила
Михаил, Мишаня, Мишка,
Поздравляю я тебя!
Радости тебе, здоровья,
Фарта, счастья и бабла!
А еще тебе терпенья,
Ярких красок, легких дней,
Чтобы было настроенье,
С ним жизнь будет веселей!
Поздравляем Михаила!
Пожелаем сил прилива,
Не грустить, не унывать,
Трудностей и бед не знать.
Михаил, наш друг хороший,
Мы желаем очень-очень,
Чтобы жизнь твоя была
Словно жизнь у короля.
Чтобы денежки водились,
Чтоб вокруг все веселились,
А жена - как та царица,
Чтобы было чем гордиться.
Имя Михаил тебе дано.
Очень верно выбрано оно:
Лучшие черты лишь подтверждает,
Ведь "подобный Богу" означает.
Всем тебя природа наградила:
Силой и умом не обделила,
Телом ты сложён как Аполлон,
Словно олимпийский чемпион.
Мы тебя душевно поздравляем,
Счастья тебе личного желаем,
Чтоб в карьере было продвижение,
А в семье - любовь и уважение.
Михаил, тебе желаю
Счастья, денег и добра.
В жизни пусть твоей всё будет
Классно, только на ура.
В этот день тебе желаю
Быть здоровым навсегда,
Быть успешным и веселым,
Быть исполненным добра.
Я желаю, чтоб в достатке
И в любви всегда ты жил,
Пусть везет тебе по жизни,
Будь счастливым, Михаил.
Раскрывай свои таланты,
Верь в удачу и судьбу,
Ловко все решай задачи,
Помни - завтра быть добру.
Силой, крепостью, харизмой
Бог тебя не обделил.
Ты умен и предприимчив,
Наш прекрасный Михаил.
Пожелаю тебе счастья,
Ярких взлетов и побед,
Не страшат пускай преграды,
Будь здоров, живи без бед.
Оставайся оптимистом,
Храбрым воином, бойцом,
Будет все пускай отлично
В мире слаженном твоем.
Михаил, мы поздравляем
И желаем от души,
Чтобы все твои старания
Просто даром не прошли.
Чтоб исполнились надежды,
Чтоб успех в работе был,
Был удачлив ты, как прежде,
Много дел чтоб совершил.
Пусть душа расправит крылья,
Пусть придет к тебе любовь,
Счастье будет в изобилии.
Пусть приходит радость вновь!