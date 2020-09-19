Геращенко: Балуха планируют вывести из медикаментозного сна

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко рассказала о состоянии здоровья избитого бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом она написала в Facebook.

"Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", – пересказала Геращенко слова врачей.

Владимир Балух в больнице Киева уже 12 дней. Все время медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии.

Как известно, экс-политзаключенного Владимира Балуха 8 сентября нашли избитым в столичном Гидропарке. Позже его прооперировали из-за травмы головы.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК.