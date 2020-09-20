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Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине

Прогреет до +26°: чем удивит прогноз погоды в Украине
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в воскресенье, 20 сентября, осадков не ожидается, воздух на большей части территории прогреется до 22°, а на Закарпатье и в южных регионах - до 23-25​°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°C тепла, в северо-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 °C, на побережье морей 10-12 °C тепла, днем 17-22°C, на Закарпатье и на юге страны 23-25°C", - сообщили синоптики.

В Киеве и Киевской области также будет сухо и ясно, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в столице ночью 7-9°C, днем 18-20°C, по области ночью будет 4-9°C, днем 17-22°C.

погода в Украине 22

В начале следующей недели, 21-22 сентября, синоптики осадков также не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°C тепла, в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°C, на побережье морей 10-15 °C тепла; днем 20-25°C.

погода в Украине

В Киеве и области в эти дни столбики термометров поднимутся ночью до 4-9°C тепла, днем до 20-25 °C.

Синоптики предупреждают, что 20-22 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

украина карта укргидрометцентр

Осадков не будет и 23 сентября, а 24 сентября днем на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ночью градусники покажут 6-12 °C (23 сентября на Востоке 2-7 °C тепла), на побережье морей 10-16 °C; днем будет 20-26 °C.

карта погоды в Украине

В столице и области 23-24 сентября без осадков. Температура ночью 6-11 °C, днем 20-25 °C.

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Украина, Укргидрометцентр, Погодв.

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Телеграф
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