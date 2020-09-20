20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

20 сентября отмечается народно-христианский праздник Луков день. По-другому его называют Лука, Луковница и Созонт.

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии.

Преподобный отличался своей особенной набожностью. В 975 году его назначили третьим игуменом Спасовой обители.

С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им. Считалось, что если кто-то съест головку лука до Лукова дня, тогда его будут преследовать неудачи.

В этот день девушки обязательно заплетали в косы лук. Святого Луку при этом просили, чтобы он дал им такие же золотистые и тугие косы, какие они из лука вяжут, которые от времени не потускнеют и всегда будут привлекать парней.

20 сентября из лука готовила разнообразные блюда.

Что можно делать 20 сентября:

День отлично подходит для водных процедур. Посвятите день отдыху и сходите в баню или сауну.

Обязательно загадайте желание перед сном. Раньше считалось, что сны с 20 на 21 сентября вещие.

Считалось, что последним в дом в эту дату должен заходить глава семьи, чтобы весь следующий год был счастливым.

День считался подходящим для магических ритуалов.

Что нельзя делать 20 сентября:

Запрещено маленьким девочкам дарить кукол, иначе в замужестве они будут бесплодны.

Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.

Не стоит в этот день признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Перенесите деловые встречи и финансовые сделки не другой день.

Приметы на 20 сентября: