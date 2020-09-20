20 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В православном календаре на этот день приходится праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в 10 веке в Каппадокии.
Преподобный отличался своей особенной набожностью. В 975 году его назначили третьим игуменом Спасовой обители.
С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им. Считалось, что если кто-то съест головку лука до Лукова дня, тогда его будут преследовать неудачи.
В этот день девушки обязательно заплетали в косы лук. Святого Луку при этом просили, чтобы он дал им такие же золотистые и тугие косы, какие они из лука вяжут, которые от времени не потускнеют и всегда будут привлекать парней.
20 сентября из лука готовила разнообразные блюда.
Что можно делать 20 сентября:
День отлично подходит для водных процедур. Посвятите день отдыху и сходите в баню или сауну.
Обязательно загадайте желание перед сном. Раньше считалось, что сны с 20 на 21 сентября вещие.
Считалось, что последним в дом в эту дату должен заходить глава семьи, чтобы весь следующий год был счастливым.
День считался подходящим для магических ритуалов.
Что нельзя делать 20 сентября:
Запрещено маленьким девочкам дарить кукол, иначе в замужестве они будут бесплодны.
Давать или занимать деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.
Не стоит в этот день признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.
Перенесите деловые встречи и финансовые сделки не другой день.
Приметы на 20 сентября:
Много шелухи на луковицах – зима наступит рано и будет суровой.
Если лук сладкий и сочный – все проблемы скоро закончатся.
Много облаков на небе – погода испортится.
Черные тучи – к дождю.
Белые облака – к ненастью.
По утру не слышан щебет птиц – зима будет снежной.
Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.
Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.