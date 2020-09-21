Праздник 21 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Сегодня, 21 сентября, верующие отмечают один из самых главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы.

День является первым из 12 главных церковных праздников, с него начинается церковный год. Считается, что именно в этот день родилась Дева Мария, которая затем стала матерью Спасителя.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье, которая долгое время не могла иметь детей и просила об этом Бога. Взамен родители дали обет посвятить ребенка Господу, потому отдали Марию в Иерусалимский храм.

Рождество Богородицы традиционно считается женским днем. 21 сентября бездетные женщины молили Богородицу послать им ребенка. По традиции после богослужения они накрывали стол и приглашали всех нищих в селе, "чтобы помолились за её детей".

Народные приметы утверждают, что сыгранная на Рождество Пресвятой Богородицы свадьба будет заранее благословлена Небесами. Подходит этот день и просто для сватовства или планирования будущего союза. Если свадьба приходится на 21 сентября, это будет дополнительный оберег для создания крепкого союза.

В народном календаре этот день назывался Осенинами, или Госпожинками (Оспожинками). Крестьяне отмечали праздник урожая, вознося слова благодарности Матери-Земле за ее дары.

На Руси 21 сентября было принято ходить в гости, чаще всего праздничный стол накрывали молодые семьи, демонстрируя свою щедрость и благополучие. Незамужние девушки еще до рассвета отправлялись на речку, чтобы умыться холодной водой. Считалось, что в этот день она подарит красоту и молодость.

Что нельзя делать 21 сентября:

Особых запретов для этого дня нет. Но все же существуют некоторые рекомендации, которых стоит придерживаться.

В этот день нельзя заниматься работой по дому и физическим трудом

Грехом будет считаться и выяснение отношений в этот день, ругань и сквернословие.

В этот день нельзя ругаться и конфликтовать с близкими, необходимо стараться решать все споры мирным путем.

Нельзя думать о чем-то плохом или желать другому зла.

Если в этот понедельник злоупотребить алкоголем, в ближайшее время начнутся серьезные проблемы со здоровьем.

Нельзя грубить и обижать родителей, стариков.

В народе считалось, что погода 21 сентября предсказывает, какой будет осень. Так, сухой и ясный день обещал, что ближайшие два месяца будут теплыми. А вот дожди и холод говорили об обратном.

Народные приметы 21 сентября:

Какая погода в этот день – такой и осень будет.

Ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.

С утра иней на траве – к непогоде.

С деревьев все листья опали – к ранней зиме.

На деревьях паутины много – к теплу.

Если звезд на небе не видно – зима будет холодной.

Если ветер дует в этот день, значит мало снега будет в зимнюю пору.

В этот праздник принято радоваться. Все верующие благодарят Деву Марию за Иисуса. В этот торжественный день священники облачаются в праздничные одежды и молятся вместе с прихожанами во славу Богоматери.