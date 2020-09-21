Скачать
Понедельник, 21.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинский истребитель держал на мушке российский самолет Ил-20, но получил приказ не стрелять
Украинский истребитель держал на мушке российский самолет Ил-20, но получил приказ не стрелять
Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина
Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина
Умер известный украинский богатырь
Умер известный украинский богатырь
"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем
"Решил попробовать что-то новое": Алина Гросу развелась с мужем

Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина

Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Украине запустился российский онлайн-магазин одежды и наделал много шума в соцетях. Пользователь Фейсбук Антон Хозда на своей странице выложил свое видение данного события.

После открытия российского онлайн-магазина одежды в Украине в сети разразился скандал.

"Такая измена, что даже в заднице печет.

Наши СМИ (AIN например) радостно сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустился и для Украины.

Наконец-то!

А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?

А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР?

Здесь все есть! И цены в гривнах!

Какая радость." - отреагировал автор поста в соцсети Фейсбук.

Напомним, что Wildberries - это российская компания, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером РФ. Ее основательница - Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина в РФ.

Также автор добавил, что "Самое интересное, что на сайте указано, что товары в Украине доставляются Новой почтой и Meest.

Но может это ошибка или ложь. Поэтому имею вопрос."

Пост на Антона Хозда на Фейсбуке:

Ранее сообщалось, что в новой энциклопедии 2020 года о России нагло присвоили себе киевского князя Владимира и также подтасовали ряд исторических фактов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Одежда, РФ, Интернет-магазин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинский истребитель держал на мушке российский самолет Ил-20, но получил приказ не стрелять
02 В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование: какие города попали в "красный список"
03 "Снимаю шляпу": Леоненко высоко оценил матч Заря - Шахтер
04 Билл Гейтс озвучил прогноз о сроках завершения пандемии коронавируса
05 Винник вылетит следующим: в сети разгорелись споры вокруг последнего эфира "Танців з зірками"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
Россия нагло присвоила себе киевского князя Владимира: новая книга вызывает недоумение
Во Львове подростки зверски убили двоих бездомных: все подробности дикого преступления
Во Львове подростки зверски убили двоих бездомных: все подробности дикого преступления
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина
Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
В сети насмехаются над Ириной Салтыковой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь