Футболки с Путиным и флагами России: в Украине разгорелся скандал из-за российского онлайн-магазина

В Украине запустился российский онлайн-магазин одежды и наделал много шума в соцетях. Пользователь Фейсбук Антон Хозда на своей странице выложил свое видение данного события.

После открытия российского онлайн-магазина одежды в Украине в сети разразился скандал.

"Такая измена, что даже в заднице печет.

Наши СМИ (AIN например) радостно сообщили, что наконец российский онлайн-магазин кугутських шмоток Wildberries запустился и для Украины.

Наконец-то!

А то мы не знали, где купить футболку с Путиным. Или набор для вышивания Путина. Или может хотите футболку Полиция России? А За ВДВ?

А может хотите двуглавую курицу? А герб СССР?

Здесь все есть! И цены в гривнах!

Какая радость." - отреагировал автор поста в соцсети Фейсбук.

Напомним, что Wildberries - это российская компания, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером РФ. Ее основательница - Татьяна Бакальчук, самая богатая женщина в РФ.

Также автор добавил, что "Самое интересное, что на сайте указано, что товары в Украине доставляются Новой почтой и Meest.

Но может это ошибка или ложь. Поэтому имею вопрос."

Пост на Антона Хозда на Фейсбуке:

Ранее сообщалось, что в новой энциклопедии 2020 года о России нагло присвоили себе киевского князя Владимира и также подтасовали ряд исторических фактов.