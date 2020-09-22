Почти летнее тепло: прогноз погоды в Украине на 22 сентября

На западе Украины сегодня днем ожидается +24°C, востоке +22°C, севере +23°C, юге +24°C.
В центре страны воздух прогреется до +24°C.
В Киеве 22 сентября прогнозируют днем от +23°C до +25°C, ночью от +5°C до +7°C.
Погода в Украине на 22 сентября meteo.gov.ua
По состоянию на 23 сентября во всех областях Украины ожидается сухая погода, без осадков.
Температура воздуха днем будет от +22°C до +27°C, а ночью от +6°C до +14°C.
На 24-25 сентября в Украине на западе ожидаются дожди с грозой, на остальной территории осадков не предвидется.
Ожидается температура воздуха днем от +22°C до +27°C, ночью от +6°C до +14°C.