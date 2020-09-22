Почти летнее тепло: прогноз погоды в Украине на 22 сентября

По состонию на 22 сентября в Украине прогнозируют теплую погоду от +22 до +27 градусов, без осадков. Об этом сообщают данные Укргидрометцентра.

На западе Украины сегодня днем ожидается +24°C, востоке +22°C, севере +23°C, юге +24°C.

В центре страны воздух прогреется до +24°C.

В Киеве 22 сентября прогнозируют днем от +23°C до +25°C, ночью от +5°C до +7°C.

Погода в Украине на 22 сентября meteo.gov.ua

По состоянию на 23 сентября во всех областях Украины ожидается сухая погода, без осадков.

Температура воздуха днем будет от +22°C до +27°C, а ночью от +6°C до +14°C.

На 24-25 сентября в Украине на западе ожидаются дожди с грозой, на остальной территории осадков не предвидется.

Ожидается температура воздуха днем от +22°C до +27°C, ночью от +6°C до +14°C.