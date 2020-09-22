День осеннего равноденствия: главные приметы и запреты

Осеннее равноденствие имело особое мифологическое значение и для наших предков, которые жили по природному календарю. Древние славяне верили, что именно в этот день связь между миром реальным и миром духов особенно сильна.
С днем осеннего равноденствия связано много традиций и ритуалов. Например, в старину в этот день проводили праздник урожая и гуляния. Люди благодарили природу за дары перед холодной зимой. Хозяйки пекли пироги с капустой, мясом и брусникой.
С этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября по новому стилю). В дохристианские времена крестьяне в день осеннего равноденствия возносили благодарность богам за достаток и урожай, а также посещали кладбища и украшали могилы.
День осеннего равноденствия — прекрасное время, чтобы обзавестись сильным оберегом — веточками рябины. Этот оберег дошёл до нас из давних времён. Тогда на Руси было принято украшать свой дом рябиновыми кистями (с плодами и листьями), обязательно размещать их на окнах и оставлять на весь год.
Что можно делать 22 сентября:
В этот праздник, который также иногда называют Поднесеньев день, молодожены угощали своих близких. Девушка должна была испечь пироги, чтобы в семье у всех было крепкое здоровье.
Во вторник наступает пора заготовки дров на зиму, ведь весь урожай уже почти собран, есть время подготовиться к холодам.
Необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.
В этот день лучше начать утро на позитивной ноте и пронести прекрасное настроение через весь день.
Что нельзя делать 22 сентября:
В день осеннего равноденствия запрещено конфликтовать. Внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла.
Запрещено оставлять в доме мусор и старые ненужные вещи.
Нельзя брать в руки острые предметы. Именно поэтому 22 сентября под запретом рукоделие.
Не рекомендуется в этот день браниться, иначе можно "лишиться" языка: во рту выскочит большой типун или появится сильная зубная боль.
В этот день не стоит начинать новые проекты по работе.
Приметы на 22 сентября:
Если появилось много паутины в доме, то осень будет комфортной, но зима холодной.
Если выпадет первый снег, то урожай в следующем году будет плохим.
Если лук вырос с большим слоем шелухи, то зимой будет мороз.
Если листья вишни еще не опали, то тепло задержится.
Издавна верили, что всю осень погода будет такой же, какой была в день осеннего равноденствия.
Если листва на березах и рябинах успела пожелтеть к осеннему равноденствию — это еще один предвестник холодной зимы.