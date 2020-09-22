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День осеннего равноденствия: главные приметы и запреты
День осеннего равноденствия: главные приметы и запреты

День осеннего равноденствия: главные приметы и запреты

День осеннего равноденствия: главные приметы и запреты
Обновлено 07:54 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
22 сентября наступает осеннее равноденствие. Продолжительность светового дня и ночи сравняется. Именно этому дню стоит уделить особое внимание.

Осеннее равноденствие имело особое мифологическое значение и для наших предков, которые жили по природному календарю. Древние славяне верили, что именно в этот день связь между миром реальным и миром духов особенно сильна.

С днем осеннего равноденствия связано много традиций и ритуалов. Например, в старину в этот день проводили праздник урожая и гуляния. Люди благодарили природу за дары перед холодной зимой. Хозяйки пекли пироги с капустой, мясом и брусникой.

С этой даты наступает второе "бабье лето", которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября по новому стилю). В дохристианские времена крестьяне в день осеннего равноденствия возносили благодарность богам за достаток и урожай, а также посещали кладбища и украшали могилы.

День осеннего равноденствия — прекрасное время, чтобы обзавестись сильным оберегом — веточками рябины. Этот оберег дошёл до нас из давних времён. Тогда на Руси было принято украшать свой дом рябиновыми кистями (с плодами и листьями), обязательно размещать их на окнах и оставлять на весь год.

Что можно делать 22 сентября:

  • В этот праздник, который также иногда называют Поднесеньев день, молодожены угощали своих близких. Девушка должна была испечь пироги, чтобы в семье у всех было крепкое здоровье.

  • Во вторник наступает пора заготовки дров на зиму, ведь весь урожай уже почти собран, есть время подготовиться к холодам.

  • Необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.

  • В этот день лучше начать утро на позитивной ноте и пронести прекрасное настроение через весь день.

Что нельзя делать 22 сентября:

  • В день осеннего равноденствия запрещено конфликтовать. Внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла.

  • Запрещено оставлять в доме мусор и старые ненужные вещи.

  • Нельзя брать в руки острые предметы. Именно поэтому 22 сентября под запретом рукоделие.

  • Не рекомендуется в этот день браниться, иначе можно "лишиться" языка: во рту выскочит большой типун или появится сильная зубная боль.

  • В этот день не стоит начинать новые проекты по работе.

Приметы на 22 сентября:

  • Если появилось много паутины в доме, то осень будет комфортной, но зима холодной.

  • Если выпадет первый снег, то урожай в следующем году будет плохим.

  • Если лук вырос с большим слоем шелухи, то зимой будет мороз.

  • Если листья вишни еще не опали, то тепло задержится.

  • Издавна верили, что всю осень погода будет такой же, какой была в день осеннего равноденствия.

  • Если листва на березах и рябинах успела пожелтеть к осеннему равноденствию — это еще один предвестник холодной зимы.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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