День Иоакима и Анны: история и главные традиции праздника

В православии их еще называют Богоотцы, так как они являются родственниками Господа Иисуса Христа во плоти. Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой.
Праведные супруги Иоаким и Анна проживали в израильском городе Назарете. Родовые корни праведного Иоакима начинались от царя Давида, коему Господь предначертал народить его потомкам Мессию. Анна же являлась потомком Левина и Иуды.
До преклонного возраста супруги не имели детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.
В один из дней Иоаким пришел в храм с целью принесения жертвы Богу, но получил отказ первосвященника. Тогда Иоаким отправился в пустыню, чтобы посвятить себя молитвам Господу о даровании им ребенка.
После того как он провел 40 дней в молитвах и скорби, ему явился ангел, который поведал о скором рождении дочери. Повелев ему вернуться в Иерусалим, он также сообщил, что его потомство будет посвящено Богу и станет известным миру.
В этот день чествовали солнце и просили его «накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень». В былые времена новобрачные угощали 22 сентября свою родню. Поэтому ещё называли эту дату «Поднесеньев день». К молодоженам сходились все знакомые и родственники «молодых навестить, поглядеть на их житие-бытие, уму-разуму научить».
Жители деревень в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы. Но так как холода уже близились, люди старались как можно больше нарубить дров и сложить их в сараи.
Традиционно в этот день принято было обновлять огонь в доме и сжигать старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи. Детей же нужно выставить на порог и облить водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям.
Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.
Запреты 22 сентября:
Не следует брать в долг или давать в долг: любые манипуляции с деньгами в этот день принесут несчастье.
Забрать красоту и здоровье может лунный свет, если он попадает на кровать, на которой вы спите. Чтобы этого избежать, обязательно зашторьте окна.
В этот день наши предки опасались переезжать: так, беды будут преследовать сменившую место жительства семью.
Также 22 сентября нельзя завидовать.
Народные приметы 22 сентября:
Если заяц приступал к линьке, значит скоро должно похолодать. Листопад у ивы предвещал раннюю зиму. Если много народу придет в гости, то и счастья в доме будет много.
Если в этот день больше времени проводить среди деревьев, то часть их силы передастся человеку.
Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.
Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
Много шелухи на луке – зима будет холодной.
Листья с вишни ещё не опали – к теплой погоде.
Гололед 22 сентября – к дождю.