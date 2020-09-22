День Иоакима и Анны: история и главные традиции праздника

22 сентября Православная церковь почитает память праведных Иоакима и Анны – родителей Девы Марии. День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября) как дань преклонения и уважения перед теми, кто подарил жизнь Матери Иисуса.

В православии их еще называют Богоотцы, так как они являются родственниками Господа Иисуса Христа во плоти. Согласно преданию, Иоаким и Анна были благочестивой четой.

Праведные супруги Иоаким и Анна проживали в израильском городе Назарете. Родовые корни праведного Иоакима начинались от царя Давида, коему Господь предначертал народить его потомкам Мессию. Анна же являлась потомком Левина и Иуды.

До преклонного возраста супруги не имели детей. Супруги сильно скорбели об этом, так как бесчадие у евреев считалось тяжким несчастьем и наказанием Божиим. Святые горячо молились о даровании им потомства.

В один из дней Иоаким пришел в храм с целью принесения жертвы Богу, но получил отказ первосвященника. Тогда Иоаким отправился в пустыню, чтобы посвятить себя молитвам Господу о даровании им ребенка.

После того как он провел 40 дней в молитвах и скорби, ему явился ангел, который поведал о скором рождении дочери. Повелев ему вернуться в Иерусалим, он также сообщил, что его потомство будет посвящено Богу и станет известным миру.

В этот день чествовали солнце и просили его «накопить сил и прогнать подступающую к воротам темень». В былые времена новобрачные угощали 22 сентября свою родню. Поэтому ещё называли эту дату «Поднесеньев день». К молодоженам сходились все знакомые и родственники «молодых навестить, поглядеть на их житие-бытие, уму-разуму научить».

Жители деревень в этот день заготавливали дрова. Летом и в начале месяца времени на это не хватало, потому что нужно было собирать урожай и осуществлять другие сельскохозяйственные работы. Но так как холода уже близились, люди старались как можно больше нарубить дров и сложить их в сараи.

Традиционно в этот день принято было обновлять огонь в доме и сжигать старую одежду, чтобы предотвратить появление болезней, сглаза, порчи. Детей же нужно выставить на порог и облить водой, после чего они должны просить прощения и кланяться родителям.

Крестьяне на мельницах, домашних круподерках и крупорушках начинали обдирать просо, овес и ячмень, мололи пшеницу на крупу.

Запреты 22 сентября:

Не следует брать в долг или давать в долг: любые манипуляции с деньгами в этот день принесут несчастье.

Забрать красоту и здоровье может лунный свет, если он попадает на кровать, на которой вы спите. Чтобы этого избежать, обязательно зашторьте окна.

В этот день наши предки опасались переезжать: так, беды будут преследовать сменившую место жительства семью.

Также 22 сентября нельзя завидовать.

Народные приметы 22 сентября: