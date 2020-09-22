Для регионов «красной зоны» ввели новые ограничения: что запрещено

В Украине изменили правила ограничений для территорий, которые нахдятся в "красной зоне" и представляют высокий уровень эпидемической опасности по распространению коронавируса. Об этом сообщают на сайте Кабмина.

Сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидопасности распространения коронавируса.

Так, с 00:00 часов 22 сентября 2020 установлены следующие ограничения по перечню, который определил Кабмин:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, ЖД и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2:00 сообщено в ГУНП;

проезд граждан в пригородном, междугороднем, внутриобластном и межобластном транспорте;

посещение учебных заведений;

прием посетителей в культурных учреждениях, кинотеатрах, ресторанах, кафе, ТРЦ, спортзалах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Данные ограничения не касаются торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Добавим, что также работу не прекращают банковские и страховые учреждения, разрешается медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Заведения общепита могут осуществлять адресную доставку заказов.

возможность посещать учреждения и заведения, которые предоставляют социальные или реабилитационные услуги для семей, лиц, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, которые оказывают социальные услуги экстренно, центры учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Новые ограничения ввели в г. Чоп Закарпатской области, в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в г. Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в г. Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, в Каневе Черкасской области, Герцаивском, Кельменецком районах Черновицкой области, а также в Нежине и Носовском районе Черниговской области.

Ранее сообщалось, что коронавирус продолжает распространятся в Украине, за сутки 21 сентября медики зафиксировали 2 884 новых случая коронавируса.