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Школы во время карантина могут перейти на новую систему оценивания

Школы во время карантина могут перейти на новую систему оценивания
Обновлено 06:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay
В Министерстве образования и науки рассказали, что во время карантина школы могут перейти на скорректированную систему оценивания.

Законом "О среднем образовании" для школ предусмотрена возможность введения собственной шкалы оценивания результатов обучения.

"Согласно части четвертой статьи 17 Закона по выбору учебного заведения оценивание может осуществляться по собственной шкале оценивания результатов обучения учащихся. В случае введения учебным заведением собственной шкалы оценивания результатов обучения учащихся им должны быть определены правила перевода в систему оценивания, определенной законодательством", - сообщают в Минобразования.

В МОН объяснили, что разрешение менять систему оценки предусматривает также возможность оценки по шкале "зачтено"/"не зачтено" для таких предметов как "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и отдельных предметов вариативной составляющей при проведении более 50% уроков в дистанционном формате.

Для регионов "красной зоны" ввели новые ограничения: что запрещено

Как известно, в Украине до 1 ноября действует адаптивный карантин.

По состоянию на утро 22 сентября в Украине зафиксировали 181 тыс 237 случаев коронавируса. За 21 сентября зафиксировали еще 2 884 новых случая коронавируса. За сутки 59 человек скончались, а общее количество жертв составило 3 642.

Выздоровели 1 717 пациентов в то время как в общем их число составило 79 901.

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Все по теме:

Минобразования, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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