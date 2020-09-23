Праздник 23 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

23 сентября православные отмечают Рябинник – дату, посвященную памяти епископов Петра и Павла.

23 сентября Православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре (813-820) защищал православную веру, боролся с иконоборцами, за что потерпел страдания. Скончался он после 823 года.

Наши предки на Петра и Павла отмечали завершение сбора урожая и устраивали настоящее застолье. Так что дата отлично подойдет для собрания близких и родных у себя дома или в каком-нибудь заведении. А еще 23 сентября было принято выметать весь ссор из избы – на среду можно назначить генеральную уборку.

В середине сентября, как правило, ударяли первые ночные заморозки, которые придавали сладость горьким плодам рябины. Поэтому в этот день принято было отмечать именины рябины.

Ягоды собирали, делали настойки и квас, пекли пироги. Наши предки считали, что рябина защищает от простуды, а также лечит зубную и головную боль.

Кроме применения в народной медицине, рябину использовали в в магических обрядах. Считалось, что веточка рябины, поставленная на стол, приносит в дом счастье.

Со старинных времен верили, что занедужившему человеку нужно трижды перелезть через рябиновый куст или дерево рябины, расщепленное надвое, тогда болезнь на растение перейдет, а больному вернется былое здоровье.

Что нельзя делать 23 сентября:

Не стоит начинать новые проекты, иначе удачи в них не будет. Не подходит этот день и для всего, что делается руками. Например, ремонта или шитья. Считается, что работа будет совершена напрасно. А вот избавление от старых вещей только приветствуется.

Категорически запрещено ругаться в эту среду. Негатив, грустные мысли или слова непременно отпугнут благополучие.

23 сентября будет самым неподходящим днём для смены обстановки. Переезды, увольнения, приём на работу и проч. лучше перенести.

Приметы на 23 сентября: