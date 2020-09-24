Надвигаются дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на конец рабочей недели

Синоптики рассказали, в конце недели в Украине резко ухудшатся погодные условия.

Ближайшие сутки западную часть Украины накроют дожди и грозы. К концу недели непогода перейдет на всю территорию страны.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток в западных областях небольшой дождь, днем 26 сентября на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами значительные дожди, грозы, температура ночью 9-14°, днем 18-25°. На остальной территории сохранится сухая, днем теплая погода, температура ночью 5-12°, на юге до 17°, днем 23-28°", - говорится в сообщении.

Погода 24 сентября, фото: meteo.gov.ua

"В Украине завтра снова будет преимущественно солнечная ясная погода антициклонального характера - то есть, повышенный атмосферный давление и сухо. Однако к нашим западным областям все же немного закинет в четверг локальные дожди", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Такие более ощутимые дожди появятся в Украине в воскресенье", - добавила она.

Отмечается, что ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем 26 сентября, местами порывы 15-20 м/с.