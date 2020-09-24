Праздник 24 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Федорины вечерки, или День Федора Обдера отмечается в пятницу, 24 сентября. В православной церкви день посвящен преподобной Феодоре Александрийской, жившей в V веке.

По преданию, Феодора пребывала со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, прельстившийся ее красотой, соблазнил молодую женщину. После этого Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя всяческим мучениям. По совету знакомой игуменьи, женщина ушла в монастырь - причем втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители муж найдет ее, поэтому переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь с именем Феодор.

Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

На Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. "Всякое лето кончается, осень начинается", - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: "Федора - замочи хвост". Вспоминали еще один Федорин день - зимний: "Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает".

Крестьяне в это время отправлялись в поля, чтобы посмотреть, насколько хорошо всходят озимые и радовались, если было именно так, поскольку это обещало урожай. Вообще же, Федору в народе считали покровительницей озимых. Не всякое лето до Федоры дотянет, но не век же ему по земле гулять. На календаре сентябрь уже последние странички листает.

Что нельзя делать 24 сентября:

Грех на Федору вести пустые разговоры, поэтому не обсуждайте никого но не распространяйте сплетни.

На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопровождать неудача. Губы тоже лучше не красить, так как можно заболеть.

Врать 24 сентября нельзя, потому что обман все равно раскроется.

На дороге ничего поднимать нельзя - может привести до сглаза.

Приметы на 24 сентября:

Не всякое лето до Федоры дотянет.

В этот день лето заканчивается, а осень начинается.

Если озимые хорошо и дружно поднялись, значит урожай будет богатым.

Федора начинается - дела заканчиваются (начинать новое дело - плохая примета).

Родившиеся 24 сентября обладают хорошим здоровьем. Носить им следует оливин или аквамарин.

В этот день также устраивались "капустные вечеринки" - к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе готовили разнообразные блюда из капусты.