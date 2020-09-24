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Праздник 24 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 24 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 08:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Федорины вечерки, или День Федора Обдера отмечается в пятницу, 24 сентября. В православной церкви день посвящен преподобной Феодоре Александрийской, жившей в V веке.

По преданию, Феодора пребывала со своим мужем в любви и согласии, но один богатый горожанин, прельстившийся ее красотой, соблазнил молодую женщину. После этого Феодора возненавидела свое тело и подвергала себя всяческим мучениям. По совету знакомой игуменьи, женщина ушла в монастырь - причем втайне от всех. Но она понимала, что в женской обители муж найдет ее, поэтому переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь с именем Феодор.

Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

На Федору (Феодору) отмечали третью встречу осени. "Всякое лето кончается, осень начинается", - говорили в народе. В это время вовсю шли дожди, начиналась слякоть. Поэтому про святую шутили: "Федора - замочи хвост". Вспоминали еще один Федорин день - зимний: "Две Федоры в году. Осенняя Федора подол подтыкает, а зимняя Федора платком рыло закрывает".

Федорины вечерки

Крестьяне в это время отправлялись в поля, чтобы посмотреть, насколько хорошо всходят озимые и радовались, если было именно так, поскольку это обещало урожай. Вообще же, Федору в народе считали покровительницей озимых. Не всякое лето до Федоры дотянет, но не век же ему по земле гулять. На календаре сентябрь уже последние странички листает.

Что нельзя делать 24 сентября:

  • Грех на Федору вести пустые разговоры, поэтому не обсуждайте никого но не распространяйте сплетни.

  • На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопровождать неудача. Губы тоже лучше не красить, так как можно заболеть.

  • Врать 24 сентября нельзя, потому что обман все равно раскроется.

  • На дороге ничего поднимать нельзя - может привести до сглаза.

Приметы на 24 сентября: 

  • Не всякое лето до Федоры дотянет.

  • В этот день лето заканчивается, а осень начинается.

  • Если озимые хорошо и дружно поднялись, значит урожай будет богатым.

  • Федора начинается - дела заканчиваются (начинать новое дело - плохая примета).

  • Родившиеся 24 сентября обладают хорошим здоровьем. Носить им следует оливин или аквамарин.

В этот день также устраивались "капустные вечеринки" - к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе готовили разнообразные блюда из капусты. 

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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