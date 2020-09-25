Праздник 25 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В годы правления Диоклетиана (284-305) гонения на христиан особенно усилились. Святой Автоном покинул родные места и переехал в Вифинию (область в Малой Азии). Его поселил в своем доме благочестивый Корнилий. Автоном много и успешно проповедовал Слово Божие и смог обратить в веру многих людей. Для многочисленной паствы он возвел здесь церковь во имя Архангела Михаила, а в диаконы посвятил Корнилия. Сам же ушел в другие места, где было сильно язычество и мало христиан. Куда бы ни пришел Автоном, его проповедь достигала цели. Все больше людей обращалось в веру, строились церкви и проводились богослужения.
Так продолжалось несколько лет, но в одном селении недалеко от города Сореоса святого убили прямо в храме, когда он совершал Божественную литургию. Таким способом отомстила разгневанная толпа язычников за разрушение их идолов и капища, совершенное по просьбе Автонома. На месте погребения мощей священномученика в разное время происходили чудеса.
Считалось, что 25.09 змеи прячутся и засыпают до весны. Наши предки говорили, что повелитель змей Артемон сначала всех ползучих выпускает на волю в последний раз в году, а потом закрывает под землей на замок.
С середины августа и по конец февраля открывался сезон охоты на волка, лисицу и зайца-беляка. И хотя простые люди в этот день боялись идти в лес, охотников это не пугало.
Ещё в этот день собирали рябину. Согласно поверью, срубить рябину – к неприятностям и голоду, т. е. лишить себя природного лекарства на зиму и оставить птиц без пропитания. Хозяйки заготовляли ягоды на зиму. Они готовили из рябины вкусные угощения на меду, делали рябиновый квас.
Что можно делать 25 сентября:
Следует отдохнуть от активных действий в минувшие дни и заняться укреплением достигнутых успехов.
Полезны будут занятия по благоустройству быта – навести порядок в доме
Этот день подходит для переезда.
Можно совершать денежные операции, подписывать договора и контракты.
Что нельзя делать 25 сентября:
Нельзя убивать змей, иначе будут преследовать неприятности.
Не рекомендуется ходить в лес. Считается, что там можно наткнуться на "повелителя змей". Ничего хорошего от такой встречи ждать не стоит.
Лучше отложить любые манипуляции с волосами, особенно стрижку. Утраченные пряди заберут с собой часть здоровья. В этом были уверены предки.
Тому, кто станет рубить рябину, грозят голод и беды.
Жениться и выходить замуж в этот день не стоит.
Народные приметы на 25 сентября:
Много желтых листьев на деревьях – к ранней и долгой осени.
Дождь пошел – к затяжной зиме.
Бурьян высоким вырос – зимой много снега будет.
Крот вход в нору с северной стороны вырыл – к теплой зиме, с южной – к холодной, с западной – к сырой и снежной, с востока – к сухой.
Много желудей на дубе – к теплой зиме и плодородному лету.
Гром гремит – к теплой осени.
Солнечный день – к ясной погоде.
Деревья без листьев стоят – зима рано наступит.
Много змей в лесу предвещают холод зимой.
Огромный урожай пшеницы обещает снегопад.