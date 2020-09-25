Переход на зимнее время: когда нужно переводить часы

В Украине переход на зимнее время традиционно происходит в последнее воскресенье октября.

Когда переходим?

Традиционный для Украины перевод стрелок часов на один час назад состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Этой ночью в 4:00 украинцы переместят стрелки часов на один час назад. Следовательно, благодаря этому украинцы смогут дольше поспать.

Почему переводят часы?

Главная причина перевода времени, которая называлась ранее – это экономия электроэнергии. Первыми эту практику освоили англичане, а потом перевод часов стали практиковать и в других странах. Однако со временем экономия стала совершенно незначительная – 1-3%, так как в современном мире кардинально изменилось развитие энергоресурсов.

От перевода часов отказались многие страны, такие как Бразилия, Китай, Япония, Исландия, Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Азербайджан, некоторые штаты США и большинство стран Африки.

В Украине уже несколько раз пытались отказаться от перевода часов и регистрировали различные законопроекты, однако они не получили поддержку. На заседании Европарламента депутаты проголосовали за отмену практики перевода часов, но только с 2021 года. Однако и это было не последнее голосование, а только лишь единая позиция, которая стала основой дискуссии в Европарламенте.

Влияние на здоровье

Человек достаточно чувствительно реагирует на переход на зимнее время. У многих людей часто нарушается самочувствие и сон, а для адаптации к новому времени обычно необходима одна неделя.

Для успешной и безболезненной адаптации медики советуют снизить уровень физических нагрузок, минимизировав степень утомляемости. Кроме этого, по словам медиков, за неделю до перехода на зимнее время необходимо отходить ко сну на 15 минут позже обычного.

Помимо уменьшения физических нагрузок также рекомендуется исключить вредную пищу из рациона, увеличив количество потребления воды и чая.

В осенний период человек получает крайне мало витаминов, поэтому правильным решением будет употреблять витамины: натуральные или в таблетках.

Медики также настаивают на увеличении времени пеших прогулок на свежем воздухе.