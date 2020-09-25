Осенние каникулы могут перенести: названы даты

В Украине учебные заведения могут самостоятельно формировать график обучения и принимать решения о начале каникул в школе. Но даты осенних каникул могут изменить из-за местных выборов. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

По словам Шкарлета на карантине, за каждым учебным заведением сохраняется право формирования графика обучения, который будет менятся в зависимости от зоны эпидем-опасности в которой будет находится учебное заведение.

Он рассказал, что управляющие образовательных учреждений по согласованию с горсоветами смогут согласовывать режим обучения, а именно определить время каникул и менть формы обучения если это будет нужно.

Также министр отметил, что привычный график обучения будет менятся, а именно в Украине даты выборов свяжут с датами каникул.

Шкарлет заявил, что рекомендуется начало каникул не позднее, чем за два дня до начала выборов и завершение не раньше чем через три дня после.

Вероятнее всего осенние каникулы начнутся 22 октября и закончатся 30 октября, таким образом ученики получат 11 дней на отдых.

Также в МОН отметили, что руководители учреждений в праве определять режимы работы в рамках смешанной формы обучения.