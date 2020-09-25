Осенние каникулы могут перенести: названы даты

По словам Шкарлета на карантине, за каждым учебным заведением сохраняется право формирования графика обучения, который будет менятся в зависимости от зоны эпидем-опасности в которой будет находится учебное заведение.
Он рассказал, что управляющие образовательных учреждений по согласованию с горсоветами смогут согласовывать режим обучения, а именно определить время каникул и менть формы обучения если это будет нужно.
Также министр отметил, что привычный график обучения будет менятся, а именно в Украине даты выборов свяжут с датами каникул.
Шкарлет заявил, что рекомендуется начало каникул не позднее, чем за два дня до начала выборов и завершение не раньше чем через три дня после.
Вероятнее всего осенние каникулы начнутся 22 октября и закончатся 30 октября, таким образом ученики получат 11 дней на отдых.
Также в МОН отметили, что руководители учреждений в праве определять режимы работы в рамках смешанной формы обучения.