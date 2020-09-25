Тесты на COVID-19, инаугурация Лукашенко и выборы: онлайн-трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Об этом Шустер сообщил на своем аккаунте в YouTube.
Начало трансляции ожидается на 21:00 по Киеву.
Главные темы обсуждения:
Кто зарабатывает на COVID-19 тестах и почему мы платим больше 1 тыс гривен?
Почему выборы, которые пройдут в октябре могут стать судьбоносными для страны?
"Инаугурация" Лукашенко и какой должна быть реакция Украины?
Видео онлайн-трансляции на YouTube:
Список приглашенных гостей:
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", (впервые после выздоровления от covid-19);
Александр Корниенко, председатель партии "Слуги Народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа - За жизнь»;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Кира Рудык, председатель партии "Голос";
Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуги Народа», председатель комитета вру по вопросам здоровья нации;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовый, мэр Львова;
Станислав Шушкевич, председатель верховного совета республики беларусь (1991-1994);
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси;
Татьяна Фома, сестра Марии Колесниковой;
Татьяна Котюжинская, президент ассоциации медиа-юристов Украины;
Александр Коляда, биолог-генетик.
Список может изменится.