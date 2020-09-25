Тесты на COVID-19, инаугурация Лукашенко и выборы: онлайн-трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в сети пройдет онлайн-трансляция программы "Свобода слова Савика Шустера". В которой затронут тему важности предстоящих выборов и почему мы платим больше 1 тыс гривен за тесты COVID-19, а также о реакции Украины на инаугурацию Лукашенко.