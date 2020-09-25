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Тесты на COVID-19, инаугурация Лукашенко и выборы: онлайн-трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Тесты на COVID-19, инаугурация Лукашенко и выборы: онлайн-трансляция шоу "Свобода слова Савика Шустера"
20:14 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Сегодня в сети пройдет онлайн-трансляция программы "Свобода слова Савика Шустера". В которой затронут тему важности предстоящих выборов и почему мы платим больше 1 тыс гривен за тесты COVID-19, а также о реакции Украины на инаугурацию Лукашенко.

Об этом Шустер сообщил на своем аккаунте в YouTube.

Начало трансляции ожидается на 21:00 по Киеву.

Главные темы обсуждения:

  • Кто зарабатывает на COVID-19 тестах и почему мы платим больше 1 тыс гривен?

  • Почему выборы, которые пройдут в октябре могут стать судьбоносными для страны?

  • "Инаугурация" Лукашенко и какой должна быть реакция Украины?

Видео онлайн-трансляции на YouTube:

Список приглашенных гостей:

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", (впервые после выздоровления от covid-19);

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуги Народа";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционного платформа - За жизнь»;

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

  • Кира Рудык, председатель партии "Голос";

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, «Слуги Народа», председатель комитета вру по вопросам здоровья нации;

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Борис Филатов, мэр Днепра;

  • Андрей Садовый, мэр Львова;

  • Станислав Шушкевич, председатель верховного совета республики беларусь (1991-1994);

  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума координационного совета Беларуси;

  • Татьяна Фома, сестра Марии Колесниковой;

  • Татьяна Котюжинская, президент ассоциации медиа-юристов Украины;

  • Александр Коляда, биолог-генетик.

Список может изменится.

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Украина, Карантин, Савик Шустер.

Автор:

Телеграф
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