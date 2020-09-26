Скачать
Суббота, 26.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова
На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Свитолина сегодня сыграет в финале Страсбурга: анонс решающего матча с Рыбакиной
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода

Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В церкви 26 сентября почитают память святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. По повериям 26 сентября - последний теплый день осени.

Корнилий жил в I веке в Кесарии (Палестина). После крещения всегда следовал за святым Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом. Однажды проповедники узнали об идолопоклонстве в городе Скепсии и направили Корнилия туда для проповеди. Зайдя в языческий храм он стал молиться Богу. И тут началось землетрясение, в результате которого храм был разрушен. После данного события князь и все жители города приняли христианство. Этим Корнилий и стал известен во всем мире.

День святого Корнилия называют также Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: свёклу, редьку, морковь. Перед уборкой огорода обязательно молились святому Корнилию. Единственный корнеплод, с уборкой которого возникали разногласия - это репа, один из самых любимых овощей у наших предков. Кто-то считал: "Последнюю репу на Корнилье с огорода вон", а кто-то говорил: "Репа до Никиты Репореза (28 сентября) в земле сохраняется, силой наливается". Считалось, что с этого дня "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже нередко случались, могли погубить урожай.

Из овощей наши предки готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляли лук, заправляли постным маслом и квасом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпали солью и давали постоять, пока не выделится сок. Впрочем, редька считалась едой бедных людей.

Корнилов день

Ещё один корень, сбор которого приходился на 26 сентября - это хрен. На Руси этот ароматный корень был одной из самых популярных приправ к блюдам. Хрен считался мощным афродизиаком, антибиотиком, использовали его и в качестве разогревающего средства, вроде современных горчичников. Ну а в кулинарии хреном приправляли практически все мясные и рыбные блюда, добавляли его также в бочки, в которых солились огурцы и грибы.

Что нельзя делать 26 сентября:

Согласно народным поверьям, в этот день стоит воздержаться от желания заглянуть в будущее: нельзя гадать. Также этот день не подходит для того, чтобы подолгу разглядываться себя в зеркале.

На Корнилия лучше не затевать веселых и шумных праздников. А важные дела, если таковые и имеются в субботу, лучше перенести на вторую половину дня либо же на другую дату.

Народные приметы на 26 сентября:

  • Утренняя изморозь два дня подряд предвещает дождь на третий день.

  • Дождь в Корнилов день - быть добру.

  • Густой туман вечером - будет дождь ночью.

  • Если грач улетел, значит вскоре пойдет снег.

  • Сосна и ель опустили ветки - быть дождю.

  • Корнилье на дворе - всяк корешок в своей норе.

  • Родившиеся 26 сентября проживут долгую и плодотворную жизнь. Такие люди отличаются спокойным нравом. Они умеют утешить добрым словом. Носить им следует малахит.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
02 Выпрыгнули на землю: двум курсантам чудом удалось спастись при крушении самолета в Чугуеве
03 Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
04 Авиакатастрофа под Чугуевом: появилось фото погибших курсантов
05 В Мировом океане зафиксировали убийственные "волны жары" - все из-за глобального потепления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Как выглядел Ан-26 с бортовым номером 76 до того, как разбился в Чугуеве
Как выглядел Ан-26 с бортовым номером 76 до того, как разбился в Чугуеве
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь