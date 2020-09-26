Праздник 26 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

В церкви 26 сентября почитают память святого Корнилия, который жил в I веке на территории Рима. По повериям 26 сентября - последний теплый день осени.

Корнилий жил в I веке в Кесарии (Палестина). После крещения всегда следовал за святым Петром, проповедовал о Христе и был поставлен епископом. Однажды проповедники узнали об идолопоклонстве в городе Скепсии и направили Корнилия туда для проповеди. Зайдя в языческий храм он стал молиться Богу. И тут началось землетрясение, в результате которого храм был разрушен. После данного события князь и все жители города приняли христианство. Этим Корнилий и стал известен во всем мире.

День святого Корнилия называют также Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: свёклу, редьку, морковь. Перед уборкой огорода обязательно молились святому Корнилию. Единственный корнеплод, с уборкой которого возникали разногласия - это репа, один из самых любимых овощей у наших предков. Кто-то считал: "Последнюю репу на Корнилье с огорода вон", а кто-то говорил: "Репа до Никиты Репореза (28 сентября) в земле сохраняется, силой наливается". Считалось, что с этого дня "корень в земле не растет, а зябнет". Заморозки, которые уже нередко случались, могли погубить урожай.

Из овощей наши предки готовили множество блюд. Так, редьку ели обыкновенно в двух видах: либо натирали на терке, добавляли лук, заправляли постным маслом и квасом; либо нарезали тонкими ломтиками, посыпали солью и давали постоять, пока не выделится сок. Впрочем, редька считалась едой бедных людей.

Ещё один корень, сбор которого приходился на 26 сентября - это хрен. На Руси этот ароматный корень был одной из самых популярных приправ к блюдам. Хрен считался мощным афродизиаком, антибиотиком, использовали его и в качестве разогревающего средства, вроде современных горчичников. Ну а в кулинарии хреном приправляли практически все мясные и рыбные блюда, добавляли его также в бочки, в которых солились огурцы и грибы.

Что нельзя делать 26 сентября:

Согласно народным поверьям, в этот день стоит воздержаться от желания заглянуть в будущее: нельзя гадать. Также этот день не подходит для того, чтобы подолгу разглядываться себя в зеркале.

На Корнилия лучше не затевать веселых и шумных праздников. А важные дела, если таковые и имеются в субботу, лучше перенести на вторую половину дня либо же на другую дату.

Народные приметы на 26 сентября: