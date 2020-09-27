Крушение Ан-26 в Чугуеве: курсант Золочевский рассказал, как ему удалось выжить

Вячеслав Золочевский, единственный выживший в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсант, уже дал показания следователям ГБР.

"Следователи ГБР уже задавали вопросы. Некоторые обстоятельства, которые он (Золочевский, - ред) упоминал, они уже выложены в протоколе допроса, думаю, об этом станет более известно. Сегодня он лишь дополнительно рассказал, что Господь сохранил его жизнь, потому что он находился в некой капсуле (как фюзеляж самолета). Частью самолета его прикрыло и поэтому огонь его не достал", - рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, сообщается в материале "Еспресо".

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошин также рассказал, что Золочевский не нуждается в дополнительном лечении.

"Температуры у него нет. Гемодинамические показатели (показатели движения крови по сосудам, - ред.) в норме. Показатели крови и другие тоже в норме. Сегодня сделали перевязку, раны заживают первичным натяжением. Никаких дополнений к лечению ему не требуется", - сказал он.

Крушение самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла вечером 25 сентября.

Из 27 человек, находившихся на борту, крушение пережили лишь два курсанта. Один из них позже скончался в больнице.

Более детально о произошедшем роковым вечером 25 сентября можно прочитать здесь.