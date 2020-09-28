Киев заслуживает лучшего, - Кучеренко о своей программе

Киев - современная европейская столица. И мы с командой «Батькивщины» знаем как сделать наш город одним из лучших столиц Европы и мира, городом с современной надежной, удобной для киевлян и экологически безопасной инфраструктурой. И мы это сделаем.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко во время презентации своей программы, передает пресс служба.

Программа доступна по ссылке.

«Программа абсолютно реалистична. Она отражает пути решения самых болезненных проблем Киева. Все об этом говорят, но разница между кандидатами теоретиками и практиками в том, что мало говорить, нужно четко понимать план действий: с кем, и за счет каких управленческих решений решить проблемы города. У меня мощная команда. У меня есть опыт в должности министра ЖКХ, когда мы обеспечивали финансирование за счет Всемирного банка и за счет инвестиционных средств. Нам надо только воля и желание, а они у нас есть », - заявил политик.

По его словам, проблемы в Киеве накапливались десятилетиями.

«Киев на грани инфраструктурного коллапса. Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город. Киев заслуживает лучшего », - отметил политик.

Он перечислил приоритеты в работе, при условии победы на выборах городского головы Киева. Среди них: полный аудит города, безопасность и комфорт проживания, решение транспортных проблем, улучшения окружающей среды, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры.

«Первое, что надо сделать - обеспечить соответствующее финансирование за счет бюджетных и инвестиционных средств», - сказал Алексей Кучеренко.

К обсуждению программы присоединились: председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, эксперт в области транспорта и инвестиций Александр Кава, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, ученый-экономист и эксперт из механизмов государственно-частного партнерства Ирина Запатрина, доктор наук по государственному управлению кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев, экономический эксперт Владимир Панченко и другие специалисты.