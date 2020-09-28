Скачать
Понедельник, 28.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Зеленский теряет поддержку юго-востока: чем это грозит Украине
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Азербайджан уничтожает армянские танки в Карабахе: опубликовано новое видео
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Переболевшая COVID-19 Петрожицкая вернулась на съемки "Папика"
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)
Покорил Европу: украинский футболист отдал 5 голевых передач в одном матче (Видео)

Киев заслуживает лучшего, - Кучеренко о своей программе

Киев заслуживает лучшего, - Кучеренко о своей программе
18:30 Сегодня Телеграф
Киев - современная европейская столица. И мы с командой «Батькивщины» знаем как сделать наш город одним из лучших столиц Европы и мира, городом с современной надежной, удобной для киевлян и экологически безопасной инфраструктурой. И мы это сделаем.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от «Батькивщины» Алексей Кучеренко во время презентации своей программы, передает пресс служба.

Программа доступна по ссылке.

«Программа абсолютно реалистична. Она отражает пути решения самых болезненных проблем Киева. Все об этом говорят, но разница между кандидатами теоретиками и практиками в том, что мало говорить, нужно четко понимать план действий: с кем, и за счет каких управленческих решений решить проблемы города. У меня мощная команда. У меня есть опыт в должности министра ЖКХ, когда мы обеспечивали финансирование за счет Всемирного банка и за счет инвестиционных средств. Нам надо только воля и желание, а они у нас есть », - заявил политик.

По его словам, проблемы в Киеве накапливались десятилетиями.

«Киев на грани инфраструктурного коллапса. Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается наш город. Киев заслуживает лучшего », - отметил политик.

Он перечислил приоритеты в работе, при условии победы на выборах городского головы Киева. Среди них: полный аудит города, безопасность и комфорт проживания, решение транспортных проблем, улучшения окружающей среды, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры.

«Первое, что надо сделать - обеспечить соответствующее финансирование за счет бюджетных и инвестиционных средств», - сказал Алексей Кучеренко.

К обсуждению программы присоединились: председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, эксперт в области транспорта и инвестиций Александр Кава, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, ученый-экономист и эксперт из механизмов государственно-частного партнерства Ирина Запатрина, доктор наук по государственному управлению кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев, экономический эксперт Владимир Панченко и другие специалисты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Алексей Кучеренко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер бывший глава КГГА Иван Салий: названа причина
02 Коронавирус меняется: инфекционист рассказала о новых симптомах
03 Не только Штепа: стало известно, кто из кандидатов в мэры Славянска сотрудничал с сепаратистами
04 Шахтер при скандальном судействе обыграл Олимпик (видео)
05 Обиженный Лукашенко ответил Макрону по поводу отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности
Война Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах: украинцев предупредили об опасности
Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Соколову и Бутусова вызвали на допрос по делу "вагнеровцев"
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Зверское убийство на Лысой горе в Киеве: появилось видео с подозреваемым
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на &quot;Танцях з зірками&quot;
Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь