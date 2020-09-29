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Самолечение украинцев зашкаливает, 90% запросов - дайте "что-то", - признание фармацевта, ставшего успешным блогером

Самолечение украинцев зашкаливает, 90% запросов - дайте "что-то", - признание фармацевта, ставшего успешным блогером
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Без юмора в жизни тяжело. Он присутствует не только в анекдотах, но и в повседневных моментах. Популярный блог в соцсети Twitter под названием "Аптечні спостереження" стал настоящим хитом украинского интернета. Обычный фармацевт ежедневно публикует короткие курьезные истории, которые происходят в ее аптеке. Всего было написано более семи тысяч твиттов, а за аккаунтом уже следят более 11 тысяч пользователей.

"Телеграф" побеседовал с девушкой, которая ведет этот блог и узнал, что остается так сказать "за кадром", когда ты в очередной раз приходишь по какой-то причине в аптеку.

- Фармацевтом я работаю с 2014-го, но только весной прошлого года решилась завести свой блог, - рассказывает автор блога - Все знают, что в Твиттере "своя атмосфера" и здешние друзья, которым нравились мои истории, подтолкнули меня писать.

- О чем ваш блог?

- Я его никак не позиционирую, просто рассказываю о том, что происходит в моей практике. В нашей работе много случаев, которые кажутся мне курьезными, интересными и выходят за рамки обычного общения с пациентами.

 

- Помните первый случай, который ввел вас в ступор?

- Это был случай с препаратом для лечения нарушений эрекции у мужчин. Мне парень говорит: "Дайте-ка мне... хотя почему мне? Нам! Таблеточку ...". С того момента поняла, что скучно не будет никогда. А чтобы в ступор... был случай, когда женщина попросила что-то, чтобы отравить своего мужа.

- Часто просят яд или что-то в таком роде?

- Очень редко. Часто хотят отучить мужчину от алкоголя и подсыпать ему Тетурам, или Изониазид (противотуберкулезный - Авт.), чтобы потравить собак. Но без рецепта я такие вещи не отпускаю.

- По вашим наблюдениям, украинцы чаще лечатся сами или при помощи врачей?

- Медицинская грамотность украинцев катастрофически низкая. Самолечение просто зашкаливает. Пациенты приходят в аптеку и 90% запросов звучит примерно: "дайте мне что-то от...". Очень мало обращаются к врачам, только в крайнем случае. И это очень расстраивает.

- Как COVID-19 повлиял на вашу работу? Стали украинцы покупать что-то необычное?

- В начале эпидемии был очень сильный ажиотаж. Люди скупали все, что было в сегменте противовирусных препаратов. Сейчас же все пришло в норму, никаких особых запросов по сравнению с прошлым годом нет.

- Бывает что приходят за лекарствами от коронавируса?

- В начале эпидемии спрашивали. Сейчас - нет. Сейчас чаще возмущаются по поводу ношения масок. Не хотят. Не верят. Не боятся. Без масок мы не обслуживаем, у нас есть распоряжение по сети.

- Сотрудники вашей аптеки обеспечены средствами защиты?

- Нам все закупают. Есть и маски, и перчатки и дезрасстворы.

- Мы затронули тему алкоголизма. В соседней России есть довольно серьезная проблема - люди массово употребляют настойку боярышника и другие подобные жидкости скажем так "в нелекарственных целях". Як обстоят с этим дела в Украине?

- У нас с этим тоже большие проблемы. Берут много, пьют много. Подобные настойки продаются без рецепта. Формально нет причин отказать в продаже.

- Читал в СМИ, что часто такими напитками увлекаются не только алкоголики, но и внешне весьма презентабельные люди...

- Не замечала подобного. У нас покупают пенсионеры в качестве успокоительного, ну и типичные алкоголики.

- Вопрос, который не дает спать многим: как фармацевти различают почерки врачей?

- Это не так сложно, как кажется. Спрашиваешь у пациента диагноз, смотришь по дозировках и по аналогии понимаешь, что там написано.

- Ваш блог наличивает уже более 11 тысяч подписчиков. Фармкомпании предлагали вам отрекламировать какой-либо препарат?

- Нет, не предлагали. И это даже хорошо, ведь пришлось бы отказывать, а я этого делать не люблю.

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Лекарства, Аптека, Блог.

Автор:

Телеграф
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