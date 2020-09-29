Украину накроют дожди: синоптик рассказала, какие области останутся без осадков

В Украине по состоянию на 30 сентября ожидается сильный ветер и дожди в большинстве областей, кроме северо востока, а именно Сумщины, Харьковщины и Луганщины, где ожидается преимущественно сухая погода.

Об этом сообщила на своем Фейсбук-аккаунте народный синоптик Наталья Диденко.

30 сентября на Востоке и северо-востоке Украины ожидают сильный ветер, в штормовых порывов.

По стране ветер преимущественно будет юго-восточный, хотя в западных областях - северо-западный, 5-12 м / с, умеренный, но "колючий".

На западе ожидается холодная температура воздуха, до +12 +16.

Но в большей части областей воздух будет не таким холодным, до +14 +18, а на юге и востоке до +15 +20.

В столице по состоянию на 30 сентября ожидается влажная и облачная погода с температурой воздуха до +15, а также порывистый ветер.

Карта движения циклона по Украине:

Также к прохладной погоде добавятся и магнитные бури, которые будут и завтра беспокоить жителей Земли.