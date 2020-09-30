В Украине вернули «пакет малыша» вместо компенсации: что важно знать родителям

Такое мнение появилось на сайте РБК-Украина.
Данный законопроект "№3006а" поддержали 264 нардепа.
По тексту закона стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", согласно с бюджетным финансированием, составит не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка.
Также в документе уточнили перечень получателей помощи "пакет малыша" в случае отсутствия родителей, а именно:
Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо "пакета".