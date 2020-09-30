В Украине вернули «пакет малыша» вместо компенсации: что важно знать родителям

Верховная рада отказалась от монетизации "пакета малыша" и оставила его в натуральном виде, однако с лета 2021 года родители смогут получить деньги вместо помощи в натуральном виде.

Такое мнение появилось на сайте РБК-Украина.

Данный законопроект "№3006а" поддержали 264 нардепа.

По тексту закона стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", согласно с бюджетным финансированием, составит не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка.

Также в документе уточнили перечень получателей помощи "пакет малыша" в случае отсутствия родителей, а именно:

усыновители,

патронатные воспитатели,

приемные родители,

родители-воспитатели,

опекуны новорожденного ребенка.

Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо "пакета".