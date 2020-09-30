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В Украине вернули «пакет малыша» вместо компенсации: что важно знать родителям

В Украине вернули «пакет малыша» вместо компенсации: что важно знать родителям
Обновлено 13:32 Сегодня Телеграф
Верховная рада отказалась от монетизации "пакета малыша" и оставила его в натуральном виде, однако с лета 2021 года родители смогут получить деньги вместо помощи в натуральном виде.

Такое мнение появилось на сайте РБК-Украина.

Данный законопроект "№3006а" поддержали 264 нардепа. 

По тексту закона стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", согласно с бюджетным финансированием, составит не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет, установленного законом на дату ее выдачи, и не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка. 

Также в документе уточнили перечень получателей помощи "пакет малыша" в случае отсутствия родителей, а именно:

  • усыновители,
  • патронатные воспитатели,
  • приемные родители,
  • родители-воспитатели,
  • опекуны новорожденного ребенка. 

Закон предоставил возможность получателям помощи по их желанию с 1 июля 2021 года получать выплату денежной компенсации вместо "пакета". 

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Украина, Пакет малыша.

Автор:

Телеграф
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