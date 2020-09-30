Проливные дожди и засуха: синоптик рассказал, какой будет погода в октябре

Синоптик дал прогноз на територии Украины на октябрь 2020.

Об этом Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского гидрометцентра сообщил в своем Фейсбук-аккаунте.

По данным гидрометцентра, в октябре температура на большей части Европы и Украины будет держатся выше нормы.

Отклонение среднемесячных температурных показателей от климатических составит +2 + 4 градуса.

На востоке и юге Украины будет теплее всего.

Также ожидается высокая активность в деятельности циклонов, из-за чего количество осадков почти по всей территории страны превысит норму на 50-100%, особенно на западе.

В юго-восточной части осадков прогнозируется не много, исходя из этого экстремальная засуха в этом регионе продолжится.

Фото карт температуры на територии Европы и Украины:

Отмечается, что на Европейском континенте будет доминировать поле пониженного давления с центром минимального геопотенциала над Британскими островами. Вероятность арктических или ультраполярних вторжений минимальна.