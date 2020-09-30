Скачать
Среда, 30.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Зеленский исключил Фокина из ТКГ
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Война за Нагорный Карабах: появилось сравнение военного потенциала Азербайджана и Армении (инфографика)
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 30 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос
Свитолина переломила ход поединка с мексиканкой Сарасуа на Ролан Гаррос

Проливные дожди и засуха: синоптик рассказал, какой будет погода в октябре

Проливные дожди и засуха: синоптик рассказал, какой будет погода в октябре
Обновлено 14:24 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
Синоптик дал прогноз на територии Украины на октябрь 2020.

Об этом Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского гидрометцентра сообщил в своем Фейсбук-аккаунте.

По данным гидрометцентра, в октябре температура на большей части Европы и Украины будет держатся выше нормы.

Отклонение среднемесячных температурных показателей от климатических составит +2 + 4 градуса.

На востоке и юге Украины будет теплее всего.

Также ожидается высокая активность в деятельности циклонов, из-за чего количество осадков почти по всей территории страны превысит норму на 50-100%, особенно на западе.

В юго-восточной части осадков прогнозируется не много, исходя из этого экстремальная засуха в этом регионе продолжится.

Фото карт температуры на територии Европы и Украины:

карта температуры

карта температурная

карта погодных изменений

погода в украине карта

Отмечается, что на Европейском континенте будет доминировать поле пониженного давления с центром минимального геопотенциала над Британскими островами. Вероятность арктических или ультраполярних вторжений минимальна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудом уцелевший в крушении Ан-26 курсант вышел из палаты и рассказал о последних минутах полета
02 Юрий Луценко болен раком
03 Сердце будет благодарно: в ООН дали простой совет
04 Патрульный на лету поймал женщину, прыгнувшую с балкона 15 этажа в Киеве: видео происшествия
05 Динамо 3:0 Гент: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Двигатель не отказывал: в ГБР сделали заявление о причинах крушения Ан-26
Двигатель не отказывал: в ГБР сделали заявление о причинах крушения Ан-26
Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)
Сверхзвуковой истребитель сильно испугал жителей Парижа (видео)
Женщина застрелила маленьких дочерей и покончила с собой: жуткая трагедия на базе отдыха в Карпатах (фото)
Женщина застрелила маленьких дочерей и покончила с собой: жуткая трагедия на базе отдыха в Карпатах (фото)
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: красивые поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь