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Осень берет свое: синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября

Осень берет свое: синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Уже несколько дней в Украине сохраняется дождливая погода, на Западе - не утихают грозы. Синоптик Наталья Диденко рассказала, стоит ли ждать улучшения погодных условий в ближайшее время.

В Украине в четверг, 1 октября, сохранится дождливая погода, дневная температура составит 14-19° тепла.

Об этом рассказала вчера синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье порывы 15-20 м/с.

"1 октября влага дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей. Восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром", - пишет синоптик.

Температура воздуха в четверг составит + 15 + 18 градусов, на юге + 17 + 20 градусов, в западных областях + 13 + 16 градусов.

По словам Диденко, в столице октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17 градусов, а к выходным даже до +20 градусов.

Синоптик советует не прятать далеко плащи и зонтики, ведь такая погода сохранится всю неделю - сыро и дождливо, но тепло.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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