Эпопея с выдворением Саакашвили в Польшу дошла до суда: обвиняют пограничников

Пограничники, которые в 2018 году выдворили Михаила Саакашвили в Польшу, предстанут перед судом.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, которых подозревают в причастности к незаконному задержанию главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили во время перемещения в Республику Польша.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-служб ГБР.

"Направлено в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины, а именно директора Департамента оперативной деятельности Администрации Госпогранслужбы и начальник Центра выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины. Они обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Польшу в порядке реадмиссии.