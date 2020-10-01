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Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика

Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика
16:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Игорь Павловский на суде в Одессе подтвердил виновность Владислава Магнера в заказном убийстве Катерины Гандзюк.

Об этом он заявил во время заседания в суде в Одессе - информируют на Фейсбук-аккаунте "Кто убил Катю Гандзюк".

Павловский сообщил, что за время общения с Алексеем Левиным, тот часто упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катерину.

Также он добавил, что в августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, в одном из разговоров с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер.

Добавим, что Павловский сообщил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера.

Поэтому 17 декабря 2019 он дал ложные показания в суде о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

Также сообщалось что семья Гандзюк была привлечена к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу пройдет 16 октября в 9:30 в Приморском райсуде города Одессы.

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Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер.

Автор:

Телеграф
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