Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика

Игорь Павловский на суде в Одессе подтвердил виновность Владислава Магнера в заказном убийстве Катерины Гандзюк.

Об этом он заявил во время заседания в суде в Одессе - информируют на Фейсбук-аккаунте "Кто убил Катю Гандзюк".

Павловский сообщил, что за время общения с Алексеем Левиным, тот часто упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катерину.