Убийство Гандзюк: Павловский назвал имя заказчика

Об этом он заявил во время заседания в суде в Одессе - информируют на Фейсбук-аккаунте "Кто убил Катю Гандзюк".
Павловский сообщил, что за время общения с Алексеем Левиным, тот часто упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катерину.
Также он добавил, что в августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, в одном из разговоров с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" - это и есть Мангер.
Добавим, что Павловский сообщил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Владислава Мангера.
Поэтому 17 декабря 2019 он дал ложные показания в суде о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.
Также сообщалось что семья Гандзюк была привлечена к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.
Следующее заседание по этому делу пройдет 16 октября в 9:30 в Приморском райсуде города Одессы.