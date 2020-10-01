Полнолуние в октябре 2020: чего стоит ожидать

В октябре ожидается сразу два полнолуния - 2 и 31 октября. Их влияние будет вдвойне сильнее. Самое мощное полнолуние в 2020 году произойдет 2 октября.

Октябрь 2020 года станет уникальным месяцем, так как в нем состоится сразу два полнолуния. Первое наступит уже 2 октября, и оно пройдет в знаке Овна. В народе это полнолуние называют еще Луной охотника, так как это первое полнолуние после Дня осеннего равноденствия. Оно наступит в 00:07, 2 октября. Во второй раз мы сможем увидеть полнолуние 31 октября.

В этот период у людей могут более ярко проявляться эмоции. Возможен всплеск творческой и сексуальной энергии. Люди будут активнее проявлять свои амбиции, что может стать причиной конфликтов.

День лучше провести спокойно, без агрессии, за медитацией, чтением книг и любым занятием, которое поможет расслабиться. Можно посвятить время духовному развитию, навести порядок дома, посмотреть интересный фильм и заняться здоровьем.

Что нельзя делать в этот день?

Не рекомендуется в это время начинать новые важные дела, требующие особенных усилий и внимания. Не следует давать взаймы, а крупные траты лучше отложить.

В этот период стоит опасаться необдуманных слов - они могут привести к серьезным последствиям, особенно 2 октября.

Что можно делать в этот день?

Полнолуние 2 октября особенно и тем, что станет первым после дня осеннего равноденствия. В этот день принято заниматься заготовками из нового урожая, создавая запасы на зиму, и подводить итоги теплого времени года.

Период удачен для заключения сделок и воплощения творческих идей. Также это хорошее время для завершения давно начатых дел.

Считается также, что загаданное в полнолуние желание сбудется. Сделать это нужно в полночь, глядя на светило. Желание надо произнести, чтобы никто не услышал. Полагают, что в ином случае оно не сбудется.