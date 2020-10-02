Праздник 2 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

2 октября отмечается народно-христианский праздник Трофим и Зосима. По-другому его называют Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол и Зосима.

Мученики пострадали за свою веру во время правления римского императора Проба.

Христиан поймали на одном из языческих праздников. Они молились о том, чтобы Бог помог вывести заблудшие души на правильный путь. На просьбу отречься от православия мученики ответили решительным отказом, что разгневало правителя. В конечном итоге святые были убиты.

Святых считают покровителями пчел.В этот день наши предки отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. После 2 октября в течение девяти дней необходимо было приготовить ульи к зиме. При этом приговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

На Руси мед был лекарством от многих болезней. Во время пчелиной девятины нужно было каждое утро натощак обязательно съедать немного меда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.

Собранный мед хозяйки активно использовали во время приготовления еды. Самым популярным блюдом считались оладьи, которые нужно было макать в лакомство.

На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. А пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость.

2 октября устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять.

Также в этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.

Запреты 2 октября:

В этот день нежелательно ругаться с близкими. Наоборот, стоит помириться с теми, с кем вы по каким-то причинам поссорились.

Не стоит рисковать. Деловые переговоры, подписание контрактов и соглашений лучше перенести, поскольку их последствия могут быть непредсказуемыми.

Совершенно не подходит этот день для самоанализа. Любые попытки разобраться в своих проблемах приведут к негативным последствиям, ошибочным решениям и конфликтам с окружающими.

Алкоголь в эту пятницу лучше полностью исключить, иначе велик риск заработать проблемы со здоровьем или совершить опрометчивый поступок, который повернёт судьбу в худшую сторону.

Народные приметы: