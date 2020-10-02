Праздник 2 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Мученики пострадали за свою веру во время правления римского императора Проба.
Христиан поймали на одном из языческих праздников. Они молились о том, чтобы Бог помог вывести заблудшие души на правильный путь. На просьбу отречься от православия мученики ответили решительным отказом, что разгневало правителя. В конечном итоге святые были убиты.
Святых считают покровителями пчел.В этот день наши предки отмечали праздник пчельников — Пчелиную девятину. После 2 октября в течение девяти дней необходимо было приготовить ульи к зиме. При этом приговаривали: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».
На Руси мед был лекарством от многих болезней. Во время пчелиной девятины нужно было каждое утро натощак обязательно съедать немного меда и запивать его теплой водой. Это считалось целительным средством от всех болезней.
Собранный мед хозяйки активно использовали во время приготовления еды. Самым популярным блюдом считались оладьи, которые нужно было макать в лакомство.
На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. А пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость.
2 октября устраивали Трофимовы вечерки, на которых парни и девушки присматривают вторую половину. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга, а потому в этот день дома не сидели, а отправлялись гулять.
Также в этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.
Запреты 2 октября:
В этот день нежелательно ругаться с близкими. Наоборот, стоит помириться с теми, с кем вы по каким-то причинам поссорились.
Не стоит рисковать. Деловые переговоры, подписание контрактов и соглашений лучше перенести, поскольку их последствия могут быть непредсказуемыми.
Совершенно не подходит этот день для самоанализа. Любые попытки разобраться в своих проблемах приведут к негативным последствиям, ошибочным решениям и конфликтам с окружающими.
Алкоголь в эту пятницу лучше полностью исключить, иначе велик риск заработать проблемы со здоровьем или совершить опрометчивый поступок, который повернёт судьбу в худшую сторону.
Народные приметы:
Дует южный ветер – в следующем году ждите богатый урожай озимых.
Гремит гром – зима будет малоснежная.
В этот день стоит теплая погода – вся осень будет благоприятной.
Высокий бурьян – к обилию зимой снега.
Осенний утренний иней — к сухой и ясной погоде.
Лебедь поздно летит с севера на юг — осень будет продолжительной и теплой.
Куницы меняют летний мех на зимний раньше обычного — к скорой зиме.
Если пчелы залепляют отверстия в улье, зима будет холодной и снежной.