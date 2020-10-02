Все вещи залило водой: пассажиры рассказали о жуткой поездке в поезде Харьков – Киев (видео)

Пассажирка ехавшая поездом Укрзализниці, рассказала поделилась историей жуткой ночной поездки выложив в сеть видео происходящего.

Об этом проинформировали на Телеграм-канале Труха Харьков.

По словам женщины, она ехала сегодня ночью поездом Харьков-Киев 063 в 13 вагоне.

Проснуласть в 5 утра из-за шума, весь вагон был залит водой вследствие чего вся обувь сумки и электроника, которая находилась под нижними койками была залита водой и испорчена.

При попытке выяснить причину столь неприятного инцидента и выснить, кто понесет ответственность, проводник и начальник поезда ответа не давали и пытались как можно быстрее все убрать.

Видео с вагона поезда, залитого водой:

По предположениям пострадавшей, причиной всему могла послужить, ехавшая в соседнем купе шумная компания, которая пол ночи "развлекалась и, естественно без рвоты не обошлось", они вероятно и забили туалет, что и стало причиной "потопа".

После тщетных попыток выснить ситуацию, девушка обратилась на горячую линию и зафиксировала инцидент, дабы не оставлять этот инцидент безнаказанным, ведь вся электроника пострадала от воды.