Данные украинцев с COVID-19 утекли в сеть

В СНБО Украины обнаружили утечку персональных данных пациентов с коронавирусом в одной из крупнейших клиник Днепра.

Об этом сообщили на странице "Ради національної безпеки і оборони України" в Фейсбук.

По предварительной информации центра кибербезопасности, в открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов этой клиники, а именно:

ФИО,

даты рождения,

адреса проживания,

телефон,

e-mail,

диагнозы,

данные медицинской карты, включая:

результаты анализов,

диагнозы,

информацию о заболеваниях,

результаты проведения ПЦР-тестов,

списки больных COVID-19.

По результатам анализа в сеть утекли более 10 000 записей о пациентах.

Сама утечка произошла из-за ряда ошибок в базах данных медучреждения, которые имели доступ к сети.