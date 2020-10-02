Данные украинцев с COVID-19 утекли в сеть

Об этом сообщили на странице "Ради національної безпеки і оборони України" в Фейсбук.
По предварительной информации центра кибербезопасности, в открытом доступе оказались персональные данные работников и клиентов этой клиники, а именно:
ФИО,
даты рождения,
адреса проживания,
телефон,
e-mail,
диагнозы,
данные медицинской карты, включая:
результаты анализов,
диагнозы,
информацию о заболеваниях,
результаты проведения ПЦР-тестов,
списки больных COVID-19.
По результатам анализа в сеть утекли более 10 000 записей о пациентах.
Сама утечка произошла из-за ряда ошибок в базах данных медучреждения, которые имели доступ к сети.