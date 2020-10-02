Коболев после командировки сдал положительный тест на COVID-19

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что болен коронавирусом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера прилетел из командировки, сдал тест, до результата нигде не появлялся. Положительный результат получил час назад, предупредил всех, с кем контактировал", - написал он.

Коболев также рассказал, что его состояние оценивает как хорошее.

Все встречи и совещания он перенес в онлайн, что уже стало привычным режимом поскольку сотрудники Нафтогаза находятся преимущественно на дистанционной работе еще с марта.

Также он отметил, что на время его самоизоляции обязанности главы компании будет исполнять Сергей Перелома.

Ранее сообщалось, что в Украине на утро 2 октября зафиксировали 4 633 новых случая коронавируса.