В Украине прогнозируют теплую, но влажную погоду

Территорию Украины постепенно покидают дожди и на подходе теплая, приятная осень. Синоптик рассказала, какой будет погода на ближайших выходных.

Первые дни октября у Украине будут теплыми, однако воздух будет насыщен влагой, местами дождливо.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха повысится и в течение дня будет достигать + 19 + 24 градусов", - пишет синоптик.

Согласно прогнозу Диденко, осадки вероятные только ближайшей ночью на Левобережье, 3 октября днем небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины в Запорожье.

В воскресенье, 4 октября, подойдут небольшие локальные дожди в западных областей, однако большая часть Украины спокойно и без зонтов любоваться осенними пейзажами, без дождя.

Ветер остается юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, однако сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов.