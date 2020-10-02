Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"

Об этом проинформанировали ain.ua.
Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021 до весны 2022 года.
В текущем году специалистам, которые отправятся на год на полярную станцию «Академик Вернадский», впервые повысили зарплату до 54 тыс в месяц.
Отбор проходит до 12 октября.
Требования к кандидатам
Высшее образование, степень не ниже магистра.
Отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в экстремальных условиях Антарктики.
Способность работать в условиях депривации, неконфликтность и коммуникабельность.
Владение одним из иностранных языков (английский / испанский или другой).
Владение ПК.
Навыки управления моторной лодкой будут плюсом.
Оплата
Правительство впервые за 20 лет увеличило размер оклада украинским полярникам.
В этом году, вместо 25 тыс грн, они будут получать примерно 54 тыс грн в месяц. Точный размер оклада для каждого специалиста не уточняется.
Каждому участнику экспедиции также обеспечат еду, спецодежду, медицинское сопровождение и доступ в интернет.