Украинским полярникам впервые за 20 лет повысили зарплату: кого набирают на станцию "Академик Вернадский"

МОН Украины опубликовало 12 вакансий на 26-ю научную экспедицию в Антарктиду, среди которых - системный администратор связи, а также инженер, механик, повар и врач.

Об этом проинформанировали ain.ua.

Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021 до весны 2022 года.

В текущем году специалистам, которые отправятся на год на полярную станцию «Академик Вернадский», впервые повысили зарплату до 54 тыс в месяц.

Отбор проходит до 12 октября.

Требования к кандидатам

Высшее образование, степень не ниже магистра.

Отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в экстремальных условиях Антарктики.

Способность работать в условиях депривации, неконфликтность и коммуникабельность.

Владение одним из иностранных языков (английский / испанский или другой).

Владение ПК.

Навыки управления моторной лодкой будут плюсом.

Оплата

Правительство впервые за 20 лет увеличило размер оклада украинским полярникам.

В этом году, вместо 25 тыс грн, они будут получать примерно 54 тыс грн в месяц. Точный размер оклада для каждого специалиста не уточняется.

Каждому участнику экспедиции также обеспечат еду, спецодежду, медицинское сопровождение и доступ в интернет.