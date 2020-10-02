Во дворе Антикоррупционного суда прогремел взрыв: первые подробности и фото последствий

На территории Высшего антикоррупционного суда взорвался неустановленный предмет. В результате был поврежден фасад здания.

В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

На место происшествия прибыли сотрудники Соломенского управления полиции ГУНП в Киеве и решается вопрос о внесении сведений в Едрей по данному факту и начала осуществления расследования.

Также ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору с просьбой о принятии мер реагирования.

Это событие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленный на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей.

Вместе с тем, Высший антикоррупционный суд продолжает работать в штатном режиме и осуществлять правосудие.