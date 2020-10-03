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Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
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Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь

Сначала посадили самолет с сыном командующего ВВС: в катастрофе Ан-26 всплыла резонансная деталь
Обновлено 07:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
25 сентября 2020 года под Чугуевом произошла катастрофа Ан-26. Спустя неделю после случившегося появились новые подробности катастрофы.

На борту самолета, который сел первым, был сын командующего Воздушных сил.

Об этом стало известно в эфире у Савика Шустера.

Командующий Сергей Дроздов подтвердил, что его сын-курсант находился на борту самолета под Чугуевом. Именно этот борт пропустили перед Ан-26, который разбился 25 сентября.

В ответ на это заявление, Харьковский губернатор Алексей Кучер задал вопрос: какой самолет должны были первым запустить на посадку - исправный (хоть и с сыном командующего на борту) или тот, экипаж которого сообщил о проблеме.

Однако внятного ответ ему никто так и не дал.

Курсант, которого не допустили к роковому полету на Ан-26, нарушил молчание

Сам губернатор рассказал, что информация о сыне Дроздова была ему известна, но не озвучивал ее, пока сам генерал не подтвердил слухи.

В свою очередь, командующий заверил, что никаких распоряжений об очередности посадки не давал, а также добавил, что Ан-26 все равно не успевал сесть первым.

Кучер уже сообщал, что экипажу Ан-26 дали добро на посадку через минуту после запроса и сообщения о проблеме. Губернатор требует назвать имена ответственных за это решение.

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Все по теме:

Чугуев, Ан-26, Алексей Кучер.

Автор:

Телеграф
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