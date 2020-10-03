Праздник 3 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

3 октября отмечается народно-христианский праздник Астафий Ветряк. По-другому его называют Астафий-мельник, Евстафий, Астафьевы ветры и Астафьев день.

3 октября православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Их жизнь и страдания были хорошо известны на Руси. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида.

Происходил из знатного и зажиточного рода. Однако же ему была предначертана тяжелая судьба: люди, служившие ему, умерли, скот пал, а сам он был разлучен с семьей - женой и детьми. В конце концов по приказу императора-язычника он был зверски казнен.

Главной традицией Астафьего дня считается наблюдение за ветром. По его направлению предугадывали грядущую погоду. По народному поверью, 3 октября ветер мог быть как добрым, так и зловредным — наломать деревьев в саду, сорвать красоту с женского лица и по сорной траве развеять.

Также, по направлению и силе ветра судили о погоде на ближайшее время, о характере зимы, о видах на урожай. Если с севера ветер, то к холодам скорым, если с юга или с востока - быть потеплению и солнцу, если ветер западный – к осадкам.

Кроме того, этот день считался праздничным для мельников. Им приписывают дружбу с водяными, русалками и нечистой силой. Считалось, что мельники сегодня бросают в реку буханку хлеба и выливают водку, чтобы задобрить водяную нежить.

3 октября рубилась самая поздняя капуста. Ее специально оставляли на грядках, чтобы осенний заморозок подморозил верхние листы. Считалось, что такая капуста и щи из нее имеют собственный неповторимый сладковатый привкус.

Что нужно делать в Астафьев день:

Нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.

Дом нужно окурить можжевельником, зверобоем или полынью от нечистых сил.

Окна и зеркала вымыть раствором со святой водой. Вечером зажгите дома свечу.

При усталости в ногах надо провести день активно. А если в руках ощущается зажатость, пора выполнить то, чего давно хотели.

Что нельзя делать 3 октября:

В Афанасьев день, согласно поверьям, нельзя стряхивать воду с вымытых рук.

Не стоит собираться за столом одновременно по 13 человек. Если в компании именно такое количество людей, кому-то придётся стоять, чтобы не навлечь на всех беду.

Женщинам запрещено подставлять лицо ветру.

Нельзя делать подарки.

Также лучше ограничить любовные контакты, чтобы избежать разочарований.

Народные приметы: