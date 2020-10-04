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Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели

Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Согласно обновленному прогнозу, погода в Украине 5 октября будет солнечной, теплой и сухой, но ветреной.

Дождей в Украине завтра будет мало, лишь атмосферный фронт хвостом заденет западные области, немного Винницкую, Житомирскую, Одесскую и Николаевскую области.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

При этом Диденко поведала, что тем временем в Европе будет бушевать циклон Brigitte, однако Украину он не зацепит, ведь на встречу ему движется восточный антициклон.

"Температура воздуха продолжает радовать теплым комфортом - завтра + 19 + 24 градуса", - заявила она.

В Киеве понедельник также будет теплым, дневная температура воздуха будет колебаться около +20 градусов. Дождей не предвидится.

Ближайший дождь в столице вероятный 7 октября, а следующие выходные, 10-11 октября, обещают быть солнечными маловетреная, с температурой воздуха + 17 + 19 градусов.

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Все по теме:

Погода, Осень, Октябрь, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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