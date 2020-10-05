Сивохо пришлось оправдываться из-за видео, записанного в серой зоне на Донбассе

Сергей Сивохо, после своего скандального видео-обращения к нардепам, из "серой зоны" на Донбассе, пришлось оправдываться. В сети появились реакции на его заявление.

Свое видео Сивохо выложил на странице в Фейсбуке.

В обращении к нардепам он рассказал, что уже седьмой год в "серой зоне" люди живут в абсолютно "диких" условиях.

И также добавил, что в Опытном, над украинцами, с его точки зрения, "по-настоящему ставят опыты", отметив, что там нет газа, воды и электричества.

Он призвал депутатов лично посетить данную зону, и увидеть все собственными глазами.

Само видео-обращение:

После в сети появилась реакция нардепа Верховной Рады IX-го созыва от партии "Слуга народа" Максима Бужанского.

В своем заявлении он сообщил, что нормально относится к Сивохо, но считает, что тот "слегка увлекся", записав подобное высказывание.

Он также отметил, что он ни одного раза сам не пришел к нардепам "поговорить" и ни разу не рассказывал, что он предлагает и в чем просит поддержать.

Подчеркнув, что Сивохо не спрашивал мнения депутатов, ни когда его назначили советником секретаря СНБО, ни когда его уволили.

Отметив, что данное заявление в таком ключе "выглядит странно".

Сивохо отреагировал на критику на своей странице в Фейсбуке.

Заявив, что с интересом наблюдал "за батлом в Telegram двух Максов, двух титанов украинской блогосферы, который разгорелся после моего обращения к народным депутатам."

Он также поблагодарил Макса Назарова за поддержку и объяснил ситуацию Бужанскому тем, что постоянно "передает приветы из Донбасса", только не от себя, а от людей, которые живут в "серой зоне" и нуждаются в поддержке со стороны государства.