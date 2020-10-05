Сивохо пришлось оправдываться из-за видео, записанного в серой зоне на Донбассе

Свое видео Сивохо выложил на странице в Фейсбуке.
В обращении к нардепам он рассказал, что уже седьмой год в "серой зоне" люди живут в абсолютно "диких" условиях.
И также добавил, что в Опытном, над украинцами, с его точки зрения, "по-настоящему ставят опыты", отметив, что там нет газа, воды и электричества.
Он призвал депутатов лично посетить данную зону, и увидеть все собственными глазами.
Само видео-обращение:
После в сети появилась реакция нардепа Верховной Рады IX-го созыва от партии "Слуга народа" Максима Бужанского.
В своем заявлении он сообщил, что нормально относится к Сивохо, но считает, что тот "слегка увлекся", записав подобное высказывание.
Он также отметил, что он ни одного раза сам не пришел к нардепам "поговорить" и ни разу не рассказывал, что он предлагает и в чем просит поддержать.
Подчеркнув, что Сивохо не спрашивал мнения депутатов, ни когда его назначили советником секретаря СНБО, ни когда его уволили.
Отметив, что данное заявление в таком ключе "выглядит странно".
Сивохо отреагировал на критику на своей странице в Фейсбуке.
Заявив, что с интересом наблюдал "за батлом в Telegram двух Максов, двух титанов украинской блогосферы, который разгорелся после моего обращения к народным депутатам."
Он также поблагодарил Макса Назарова за поддержку и объяснил ситуацию Бужанскому тем, что постоянно "передает приветы из Донбасса", только не от себя, а от людей, которые живут в "серой зоне" и нуждаются в поддержке со стороны государства.
Подчеркнув, что не в его компетенции принимать законы в рамках Украинских договоренностей, и по этой причине не стоит защищать всех своих коллег, если они этого не достойны.
Сивохо также отметил, что считает, что в Верховной Раде есть нормальные люди и с многими он знаком лично, и они знают его позицию.
Добавив, что все же ситуация пока не поменялась кардинально поэтому он ждет новых решений.
Также на поезду Сивохо на Донбассе отреагировал ветеран АТО и блогер Алексей Петров.
На своей странице в Facebook он выразил непонимание, почему Сивохо находился в зоне ООС и кто дал ему разрешение на посещение линии фронта.
Ранее сообщалось, что Сергея Сивохо уволили из СНБО.