Скачать
Понедельник, 05.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за открытие вируса гепатита C: названы имена лауреатов
Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за открытие вируса гепатита C: названы имена лауреатов
Детонируют снаряды: на Луганщине устроили новый пожар
Детонируют снаряды: на Луганщине устроили новый пожар
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн
Отзывы про сериал "Воспитание чувств", смотреть все серии онлайн

Сивохо пришлось оправдываться из-за видео, записанного в серой зоне на Донбассе

Сивохо пришлось оправдываться из-за видео, записанного в серой зоне на Донбассе
15:27 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Сергей Сивохо, после своего скандального видео-обращения к нардепам, из "серой зоны" на Донбассе, пришлось оправдываться. В сети появились реакции на его заявление.

Свое видео Сивохо выложил на странице в Фейсбуке.

В обращении к нардепам он рассказал, что уже седьмой год в "серой зоне" люди живут в абсолютно "диких" условиях.

И также добавил, что в Опытном, над украинцами, с его точки зрения, "по-настоящему ставят опыты", отметив, что там нет газа, воды и электричества.

Он призвал депутатов лично посетить данную зону, и увидеть все собственными глазами.

Само видео-обращение:

После в сети появилась реакция нардепа Верховной Рады IX-го созыва от партии "Слуга народа" Максима Бужанского.

В своем заявлении он сообщил, что нормально относится к Сивохо, но считает, что тот "слегка увлекся", записав подобное высказывание.

Он также отметил, что он ни одного раза сам не пришел к нардепам "поговорить" и ни разу не рассказывал, что он предлагает и в чем просит поддержать.

Подчеркнув, что Сивохо не спрашивал мнения депутатов, ни когда его назначили советником секретаря СНБО, ни когда его уволили.

Отметив, что данное заявление в таком ключе "выглядит странно".

Сивохо отреагировал на критику на своей странице в Фейсбуке.

Заявив, что с интересом наблюдал "за батлом в Telegram двух Максов, двух титанов украинской блогосферы, который разгорелся после моего обращения к народным депутатам."

Он также поблагодарил Макса Назарова за поддержку и объяснил ситуацию Бужанскому тем, что постоянно "передает приветы из Донбасса", только не от себя, а от людей, которые живут в "серой зоне" и нуждаются в поддержке со стороны государства.

Подчеркнув, что не в его компетенции принимать законы в рамках Украинских договоренностей, и по этой причине не стоит защищать всех своих коллег, если они этого не достойны.

Сивохо также отметил, что считает, что в Верховной Раде есть нормальные люди и с многими он знаком лично, и они знают его позицию.

Добавив, что все же ситуация пока не поменялась кардинально поэтому он ждет новых решений.

Сергей Сивохо

Также на поезду Сивохо на Донбассе отреагировал ветеран АТО и блогер Алексей Петров.

На своей странице в Facebook он выразил непонимание, почему Сивохо находился в зоне ООС и кто дал ему разрешение на посещение линии фронта.

Алексей Петров

Ранее сообщалось, что Сергея Сивохо уволили из СНБО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Донбасс, Слуга народа, Сергей Сивохо.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
02 Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
03 Алиев объявил об освобождении города Джебраил: где он находится и что об этом известно
04 Заломили руки и тащили по земле: в сеть попало видео жесткого задержания девочки-подростка в Беларуси
05 С голой грудью на диване: Даша Астафьева поделилась пикантными фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)
В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)
&quot;Это безумие&quot;: больной коронавирусом Трамп устроил &quot;сюрприз&quot; для своих сторонников (видео)
"Это безумие": больной коронавирусом Трамп устроил "сюрприз" для своих сторонников (видео)
&quot;Выбросы тут ни при чем&quot;: в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
"Выбросы тут ни при чем": в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
Оля Полякова в маечке засветила тату (фото и видео)
Оля Полякова в маечке засветила тату (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь