Праздник 6 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Православные почитают 6 октября память святой мученицы Ираиды из Александрии.

Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, иноков и диаконов. Все эти люди были заключены в оковы. Их за исповедание христианской веры везли на мучения.

Она добровольно отправилась с ними. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираиду прежде других подвергли жестоким истязаниям, а после усекли мечом.

Ещё 6 октября празднуется зачатие Иоанна Предтечи.Его праведные родители Захария и Елисавета всю жизнь не имели детей и молили бога о сыне. Видя их веру, уже в преклонных летах Всевышний подарил им дитя, которому суждено было стать пророком и Предтечей Иисуса Христа. В этот день верующие славят мудрость, милость и чудо божии.

6 октября иногда бывает тепло, но редко и ненадолго. Часто в это время уже начинали топить печь. На Ираиду старались утеплить дом, заготовить на зиму дрова и протопить избу.

В этот день пекли специальные открытые пирожки — "наливушки". Жидкую начинку из толченой картошки, яйца и молока наливали сверху на ржаную лепешку, у которой по краям заворачивали тесто. Такие пирожки особенно любили дети.

6 октября совершали необычные ритуалы. Например, гадали на судьбу с помощью двух кувшинов. Для этого в глиняные емкости набирали поровну воды из разных рек и следили, из какого жидкость быстрее испарится. Так, если быстрее высох кувшин с водой из мелкой реки или озера, то проблемы сами уйдут, а из большой реки – ждать решения трудностей придется еще долго.

Что нельзя делать 6 октября:

Не рекомендуется 6 октября транжирить ресурсы - ни энергетические, ни материальные. В противном случае они начнут иссякать с устрашающей скоростью.

Не стоит пересчитывать деньги, особенно мелкие купюры или монеты. Считается, что так можно привлечь к себе финансовые неудачи.

Нельзя ссориться с мужем (женой) .

Подсчитывать свои неудачи и горести тоже плохо. На Руси говорили: сколько получится, столько и будет потом.

Запрещено одалживать и брать деньги у других.

Народные приметы 6 октября: