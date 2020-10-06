Праздник 6 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Однажды она отправилась к источнику, чтобы набрать воды. В этот момент к берегу причалил корабль, на котором находилось множество женщин, мужчин, иноков и диаконов. Все эти люди были заключены в оковы. Их за исповедание христианской веры везли на мучения.
Она добровольно отправилась с ними. Когда корабль прибыл в египетский город Антинополь, Ираиду прежде других подвергли жестоким истязаниям, а после усекли мечом.
Ещё 6 октября празднуется зачатие Иоанна Предтечи.Его праведные родители Захария и Елисавета всю жизнь не имели детей и молили бога о сыне. Видя их веру, уже в преклонных летах Всевышний подарил им дитя, которому суждено было стать пророком и Предтечей Иисуса Христа. В этот день верующие славят мудрость, милость и чудо божии.
6 октября иногда бывает тепло, но редко и ненадолго. Часто в это время уже начинали топить печь. На Ираиду старались утеплить дом, заготовить на зиму дрова и протопить избу.
В этот день пекли специальные открытые пирожки — "наливушки". Жидкую начинку из толченой картошки, яйца и молока наливали сверху на ржаную лепешку, у которой по краям заворачивали тесто. Такие пирожки особенно любили дети.
6 октября совершали необычные ритуалы. Например, гадали на судьбу с помощью двух кувшинов. Для этого в глиняные емкости набирали поровну воды из разных рек и следили, из какого жидкость быстрее испарится. Так, если быстрее высох кувшин с водой из мелкой реки или озера, то проблемы сами уйдут, а из большой реки – ждать решения трудностей придется еще долго.
Что нельзя делать 6 октября:
Не рекомендуется 6 октября транжирить ресурсы - ни энергетические, ни материальные. В противном случае они начнут иссякать с устрашающей скоростью.
Не стоит пересчитывать деньги, особенно мелкие купюры или монеты. Считается, что так можно привлечь к себе финансовые неудачи.
Нельзя ссориться с мужем (женой) .
Подсчитывать свои неудачи и горести тоже плохо. На Руси говорили: сколько получится, столько и будет потом.
Запрещено одалживать и брать деньги у других.
Народные приметы 6 октября:
Журавли улетели – осень к зиме перевалила.
Если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной.
Кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.
Если полевые мыши на деревню двинулись, то зима будет суровой.
Петух ночью запел – надвигается ненастье.
Курица хвостом машет – к дождю.
Куры раскудахтались – погода испортится.
Вороны нахохлились – к осадкам.
Если день туманный, а деревья покрылись инеем, следующий год будет урожайным.
Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в будущем году.
Если дикие гуси высоко летят и громко кричат, то скоро наступит настоящая зима.